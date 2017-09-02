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Türk Kızılayı Bosnalı ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in farklı şehirlerinde kurban kesimi yapan Türk Kızılayı, başkent Saraybosna'daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.Dağıtım işlemine katılan Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi,...

Türk Kızılayı Bosnalı ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in farklı şehirlerinde kurban kesimi yapan Türk Kızılayı, başkent Saraybosna'daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Dağıtım işlemine katılan Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi, bu yıl Bosna Hersek genelinde binlerce Müslüman aileye 5'er kilo kurban eti ulaştıracaklarını belirtti.

İlk kez Bosna Hersek'te bulunduğunu söyleyen Yurdabekçi, "Ekibimizle buradaki fakir, ihtiyacı olan kişilere, Türkiye'den yapılan bağışları dağıtmak üzere geldik." dedi.

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren insani yardım kuruluşu "Merhamet"in başkanı Hajrudin Sahic de Türk Kızılayı ile geçtiğimiz yıllarda da iş birliği yaptıklarını aktardı.

Sahic, dağıtım işlemlerinin yarın da devam edeceğini belirterek, "Amacımız ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek. 5 kilogramlık 8 bin paket dağıtacağız. Bugün ihtiyaç sahibi 3 bin aileye ulaştık." diye konuştu.

Türk Kızılayının bağışlarından yararlanan ihtiyaç sahiplerinden Vasvija Brkovic, Türk dostlarının kapısını çalmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek bağışta bulunanlara teşekkür etti.

Türk Kızılayı, Bosna Hersek’te bu yıl bin 400 hisse karşılığı kurban kesimi gerçekleştirdi.

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Kurban BayramıSaraybosnaTürk Kızılayı
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