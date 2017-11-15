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Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: Irak'a zararla ilgili resmi rakamlar yayınlanmadan geldik

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, "Irak Kızılayı ile iş birliği yaparak, zararla ilgili resmi rakamlar yayınlamadan bölgeye geldik. 30 bin kişiye yardım sunabilecek kapasiteyi anında harekete geçirdik." dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: Irak'a zararla ilgili resmi rakamlar yayınlanmadan geldik

BAĞDAT (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, depremden etkilenen Irak'ta 30 bin kişiye yardım sunacak kapasiteyi anında harekete geçirdiklerini belirterek, günlük 5 bin kişiye yemek sunabilme hazırlıklarının da tamamlandığını söyledi.

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Kınık, Irak'ın başkenti Bağdat'a gelerek, Irak Kızılayı Başkanı Yasin el-Mamuri ile insani yardım konusundaki iş birliğinin artırılması ve deprem bölgesine yapılan desteği değerlendirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kınık, Irak'ta meydana gelen depremden kısa süre sonra yardım için bölgeye intikal ettiklerini anımsatarak, "Irak Kızılayı ile iş birliği yaparak, zararla ilgili resmi rakamlar yayınlamadan bölgeye geldik. Bölgeye ayrıca 30 bin kişiye yardım sunabilecek kapasiteyi anında harekete geçirdik." dedi.

"Günlük 5 bin kişiye yemek hazırlığı tamamlandı"

Kınık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla 70 tırlık insani yardım malzemesinin bölgeye sevk edildiğine dikkati çekerek, "30 bin insanı barındırabilecek 5 bin çadır, 14 bin battaniye, 10 bin yatak, 3 bin ısıtıcı, 1 mobil mutfak getirdik. AFAD ve Sağlık Bakanlığına bağlı ekipler de arama ve kurtarma faaliyetinde bulundu." diye konuştu.

Türk Kızılayı ekibinin depremden en fazla etkilenen bölge Derbendihan'da bulunduğu bilgisini paylaşan Kınık, "Günlük 5 bin kişiye yemek verebilmek için hazırlıklar tamamlandı." ifadesini kullandı.

"Irak Kızılayı, Osmanlı Kızılayı'nın şubesiydi"

Bağdat merkezli Irak Kızılayı ile ilişkilerin eskiye dayandığını dile getiren Kınık, şunları kaydetti:

"Irak Kızılayı Başkanı, 'Biz sizinle kardeş kuruluş değiliz. Siz bizim annemizsiniz' ifadesini kullanır. Osmanlı Kızılayı kurulduğunda burası onun şubesiydi. Bu coğrafyaya komşuluktan öte kardeşlik bağıyla bağlıyız. Irak, ABD'nin bölgeye yapmış olduğu müdahalelerle yaşanan iç savaştan dolayı kaos ortamı yaşıyor ve normalleşmeye çalışıyor. Irak'ta yaklaşık 11 milyon insan yardıma muhtaç. 3,5 milyon iç mülteci söz konusu. Nüfus tamamen yer değiştirmiş durumda. Yardıma muhtaç ve kırılgan bir ülkeden bahsediyoruz. Savaşın yıkıcı etkisi, altyapının hasar alması ve kamu hizmetlerinin eşit şekilde verilemiyor olmasından dolayı kardeşlerimizin normal hayata dönebilmesi için yardıma ihtiyaçları var. Özellikle Kerkük, Musul, Sincar ve Telafer'de DEAŞ operasyonu sonrası yaşanan yıkımın toparlanması için TİKA gibi kurumlarımızın ciddi desteği var. Irak Kızılayı Başkanı'na, bu bölgelerden göç etmek zorunda kalan Türkmenlerin evine dönebilmesi için geçimlik projelere destek verebileceğimizi ifade ettik."

Türk Kızılayı Başkanı Kınık, Irak'ta istikrarın yeniden sağlanmasına katkı sunmak için Irak Kızılayı ile iş birliğine ve destek sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Irak Kızılayı Başkanı Yasin el-Mamuri: Türkiye ile dayanışmamız sürecek

Irak Kızılayı Başkanı Yasin el-Mamuri de ülkenin kuzeyi ve kuzey doğusunun şiddetli şekilde etkilendiğini belirttiği depremde 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 465'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

Birçok yerleşim yeri ve kamu binasında maddi zararın da meydana geldiğine işaret eden Mamuri, altyapılarda ciddi hasarın yaşanmadığını anlattı.

Mamuri, depremin etkilendiği bölgelere yardım ulaştırdığı için Türk Kızılayı'na teşekkür ederek, "Türkiye'den büyük ve ivedi şekilde yardımlar bölgeye ulaştı. Türk Kızılayı Başkanı da Bağdat'a gelerek, destek ve taziyelerini iletti. Depremin ortaya çıkarmış olduğu zararın giderilmesi için Türkiye ile dayanışmamız sürecek." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haydar Hadi

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