Türk Kızılayı, Irak'ta son 3 yılda 210 bin aileye yardım eli uzattı

ERBİL (AA) - İDRİS OKUDUCU- Türk Kızılayı, Irak genelinde son 3 yılda terör olayları ve çatışmalardan etkilenen 210 bin aileye insani yardım malzemesi dağıttı.

Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı, Göksen Yenigül, AA muhabirine, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014 tarihinde Musul'u ele geçirmesinden bu yana Irak'taki insani yardım faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

İnsani yardım operasyonu kapsamında son üç yılda Irak'ın 18 bölgesindeki yardım ihtiyaçlarının karşılanması için faaliyet gösterdiklerini belirten Yenigül, "Bugüne kadar Türkiye'den 54 sevkiyatla toplamda 476 tırlık insani yardım malzemesi dağıtımı yapıldı." ifadelerini kullandı.

Ülkede özellikle terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasıyla başlayan çatışmalarla birlikte Türk Kızılayı olarak ırk, mezhep, din ve etnik kimlik gözetmeksizin yardıma muhtaç Iraklılara el uzattıklarını söyleyen Yenigül, bu sürede terör saldırıları ve çatışmalardan dolayı evlerini terk eden 210 bin aileye gerekli yardımları temin ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'den gelen yardımların detayları hakkında ise Yenigül, "335 adet çadır, 500 yaşam konteyneri, 5 okul için 380 muhtelif sabit eğitim materyali, 950 bin adet barınma malzemesi, 2 milyon muhtelif gıda malzemesi, 200 bin muhtelif giyim eşyası, 360 bin adet hijyen malzemesi, 270 bin litre içme suyu, 52 bin adet ise diğer insani yardım malzemesi dağıtıldı." bilgisini verdi.

- "Türk Kızılayı, 11 kampın yükünü sırtlanmış"

Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve Duhok illerinde 54 kamp başta olmak üzere Musul ve Kerkük'te kendi imkanlarıyla barınan iç göçmenlere yardım sunduklarını aktaran Yenigül, şunları söyledi:

"Türkiye tarafından, Duhok'un Zaho ilçesinde Bersiva 1 ve Bersiva 2 adında toplam 5 bin çadır kapasiteli iki kamp kuruldu. Bunun yanında, Türk Kızılayı olarak 11 kampın da yükünü sırtlanmış durumdayız. Erbil'de 7, Duhok'ta 4 toplamda 11 kampın tüm gıda ve diğer ihtiyaçları bizim tarafımızdan temin ediliyor. Bunun yanında diğer kamplara da ara ara gerekli yardım malzemesi dağıtımı gerçekleştiriliyor."

- "Günde 5 bin ekmek"

Musul'dan kaçıp güvenli bölgelerde kurulan iç göçmen kamplarındaki sivillere her gün kendi fırınlarından ekmek çıkardıklarına da değinen Yenigül, "Dibege, Hasan Şam ve Hazır Kamplarını kapsayacak şekilde günde 5 bin ekmek dağıtımını da başarılı bir şekilde yürütüyoruz." dedi.

Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Yenigül, Türkiye'den gelen ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra son üç yıldır kurban bayramlarında toplam maliyeti 500 bin doları bulan kurban kesimini gerçekleştirip, etin Kerkük başta olmak üzere Erbil ve Duhok'taki kamplara dağıtıldığını söyledi.

- "Telafer için tüm hazırlıklar tamam"

Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Türkmen Telafer kentinin geri alınması için başlaması an meselesi olan askeri operasyona paralel bir şekilde, Türk Kızılayı olarak da kendi tedbirlerini aldıklarını ifade eden Yenigül, Irak Kızılayı ile bu konuda iyi bir koordinasyon içerisinde olduklarını belirtti.

Yenigül, şunları kaydetti:

"Telafer'den gelecek iç göçmen dalgasına karşılık mevcut bir tedbirimiz var. Elimize geçen muhtelif bilgiler en az 10 bin sivilin oradan kaçacağı şeklinde. Gelecek Türkmenlerin hangi kamplarda barındırılacağına karar verildi. Kamplar hazır diyebiliriz. Bunun yanında Telafer için Türkiye'den tırlarla yola çıkan yardımlar elimize ulaşmak üzere."



