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Türk Kızılayı Kerkük'te 750 aileye kurban eti dağıttı

KERKÜK (AA) - Türk Kızılayı, Kerkük'te DEAŞ saldırıları nedeniyle yerinden edilen ailelere kurbanlık dağıttı.Türk Kızılayı Ödemiş Şube Başkanı Rıfat Boyacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'e bağlı Yahyava Kampı'nda...

Türk Kızılayı Kerkük'te 750 aileye kurban eti dağıttı

KERKÜK (AA) - Türk Kızılayı, Kerkük'te DEAŞ saldırıları nedeniyle yerinden edilen ailelere kurbanlık dağıttı.

Türk Kızılayı Ödemiş Şube Başkanı Rıfat Boyacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'e bağlı Yahyava Kampı'nda bulunan 750 aileye ulaştıklarını söyledi.

Yahyava Kampı Müdürü Şuayp Kasapoğlu ise yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Kızılayına teşekkür etti.

Türk Kızılayı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kerkük'e bağlı Yahyava Köyü'nde kurulan kampta Musul ve Telafer'deki DEAŞ saldırıları nedeniyle yerinden edilen Türkmen aileler barınıyor.

Türk Kızılayı dün de Irak'ın Erbil kentinde, ülkenin farklı bölgelerindeki kamplarda kalan sığınmacılara dağıtılmak üzere 150 büyükbaş kurban kestirmişti.


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Anahtar Kelimeler:
DEAŞKerkükTürk Kızılayı
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