Türk Kızılayı Lübnan'daki Türkmenlere kurban eti dağıttı

AKKAR (AA) - Türk Kızılayınca Lübnan'da kesilen kurbanlıkların etleri, Kavaşra ve Aydamon köylerinde yaşayan Türkmenlere dağıtıldı.

Kızılay ekipleri, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar şehrinin Suriye sınırında yer alan Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon'da, ihtiyaç sahibi Türkmenlere kurban eti verdi. Sabah saatlerinde Kavaşra köyünde dağıtıma başlayan Kızılay heyetine, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes de bir süre eşlik etti. Kızılay ekipleri ayrıca, sokaklarda gördükleri Türkmenlerle sohbet ederek bayramlaştı.

Kızılay heyetinin ekip başkanı Ercüment Gürün, AA muhabirine, Lübnan'da ilk defa dün Trablus'ta kurban eti dağıtımına başladıklarını belirterek, "Bugün, Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon'da toplam 600 kişiye kurban eti ulaştırdık. Faaliyetlerimiz yarın da Trablus bölgesinde devam edecek." dedi.

Gürün, Türk Kızılayının bu yıl Lübnan ile birlikte 33 ülkede kurban kesimi gerçekleştirdiğini sözlerine bildirdi.