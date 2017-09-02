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Türk Kızılayı Suriye'de kurban eti dağıtıyor

Türk Kızılayı, Suriye'de İdlib, Azez, Cerablus, Bab ve sığınmacı kamplarında iç savaş mağduru sivillere kurban eti ulaştırıyor.

Türk Kızılayı Suriye'de kurban eti dağıtıyor

İDLİB (AA) - Türk Kızılayı, Suriye'de İdlib, Azez, Cerablus, Bab ve sığınmacı kamplarında iç savaş mağduru sivillere kurban eti ulaştırıyor. Bayramın sonuna kadar, yaklaşık 80 bin sivile et dağıtılacak.

Türk Kızılayı Suriye Alan Koordinatörü Kadir Akgündüz AA muhabirine, Suriye'deki Kurban Bayramı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Akgündüz, "Suriye'nin İdlib ve Azez bölgelerinde 3 ayrı noktada, bin kurban kestik. Kesimlerin ardından, hisseleri üçer kilogramlık 4 bin 756 paketle İdlib, Azez, Cerablus ve Bab bölgelerinde ve sığınmacı kamplarında 25 bin kişiye dağıttık." dedi.

Bayram namazın ardından 37 kişilik ekiple kesimlere başladıklarını anlatan Akgündüz, işlemlere Avrupa Birliği (AB) Bakan Yardımcısı Ali Şahin ve Pakistan Parlamento Senatörü Muhammed Talha Mahmud'un da eşlik ettiğini aktardı.

Akküngüz, et dağıtımlarının süreceğini belirterek, "Bayram sonuna kadar toplam 2 bin hisse kurban etini yaklaşık 80 bin kişiye dağıtacağız." ifadesini kullandı.

Muhabir: Burak Karacaoğlu



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Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıTürkiye
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