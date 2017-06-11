Türk Kızılayı Suriye'deki yetimleri sevindirdi

HATAY (AA) - Türk Kızılayı görevlileri, Suriye'nin İdlib kentinde yetimlerin kaldığı kampları ziyaret ederek hediye dağıttı.
Türk Kızılayı Suriye Alan Koordinatörü Kadir Akgündüz ile Sınır Ötesi Yardımlar Sorumlusu Hakan Sarı'nın da katıldığı ziyarette ekipler, İdlib kırsalındaki Zemzem, Ömer Faruk ve Kemmune yetimhanelerinde çocuklarla bir araya geldi.
Çocuklarla çeşitli oyunlar oynayıp vakit geçiren Türk Kızılayı görevlileri, onlara oyuncak, süt ve bisküvi dağıttı.
Ailelerle de görüşen Türk Kızılayı ekipleri, ihtiyaç ve sorunlarını dinledi.
Ekipler, 11 bin 500 kişiye de iftarlık kumanya dağıttı.