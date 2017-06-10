Türk Kızılayı ve THY'den Musullu sığınmacılara iftar

ERBİL (AA) - Türk Kızılayı ve Türk Hava Yolları (THY), sığınmacı kamplarında yaşayan bin 700 Musullu sığınmacıya iftar verdi.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu nedeniyle evlerinden ayrılarak, kentin 40 kilometre doğusundaki güvenli bölgede bulunan Hasan Şam Çadır Kampı'na yerleştirilen Musullular, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruç açtı.

İftar programına Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, THY görevlileri ve Hasan Şam Kamp Sorumlusu Rızgar Ubeyd katıldı.

Başkonsolos İnam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazandaki yardımların ayrı önem taşıdığını belirterek, Türkiye'nin Musul halkını unutmadığını söyledi.

Hasan Şam gibi büyük bir kampta iftar verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren İnam, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

İnam, "İnşallah bu yardımlar karşılığını bulur, göçmen kardeşlerimiz de en kısa zamanda evlerine, yurtlarına dönebilirler. Bu insanların arasında olmak, ramazanı paylaşmak çok güzel." diye konuştu.

- "Bin 700 kişiye iftar verdik"

Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Yılmaz da terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıktığı 2014'ten bu yana Irak halkının yanında olduklarını ve özellikle ramazanda yardıma muhtaç ailelere el uzattıklarını söyledi.

Yılmaz, "Türk Kızılayı ve THY'nin ortak girişimi sonucu bin 700 kişiye iftar verdik. Ramazan ayında Musullu kardeşlerimizle aynı sofrada iftar açtık." ifadelerini kullandı.

Çatışmalar nedeniyle evini terk edip ailesiyle yaklaşık iki aydır kampta yaşayan Halid Cuma da yardımlarından dolayı Türk halkına teşekkür etti.

Böylesi bir iftar sofrasına uzun süredir oturamadığını söyleyen Cuma, "Türkiye halkına çok teşekkür ediyoruz. Allah onları korusun. Çok mutluyum." dedi.

Muhammed İhsan da "Hiçbir şeyin elde edilemediği böylesi bir kampta, ramazan ayında toplu iftar verilmesinden dolayı çok mutluyum. Bin defa şükürler olsun." görüşünü paylaştı.