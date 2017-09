Türk Kızılayı'ndan Arakan'a yardım kampanyası

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı, ülkeleri Myanmar'da saldırıya uğrayan ve göç etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanların yaralarını sarmak için büyük bir insanı yardım kampanyası başlattı.

Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, yüzlerce yıldır baskı altında yaşam mücadelesi veren Arakanlı Müslümanlar'ın, yine büyük acılar yaşadığı, şiddetini artıran saldırılarda binlercesinin hayatını kaybettiği, on binlercesinin göç yoluna düştüğü belirtildi.

Arakanlı Müslümanlar'a 2012 yılından bu yana insani yardımda bulunan Türk Kızılayı'nın, bölgeden yükselen yardım çığlığına sesiz kalmadığı ifade edilen açıklamada, çocuk, kadın, genç, yaşlı yüzbinlerce Arakanlı Müslümanın yarasına merhem olmak isteyen hayırseverler için "Arakan'a can ol" adlı yardım kampanyasının Türk Kızılayı tarafından başlatıldığı aktarıldı.

Gerek Türk Kızılayı öz kaynaklarıyla, gerekse yardım kampanyasına gelecek destekle Türkiye'nin, Myanmar’da kalmak zorunda olan veya Bangladeş’e geçmek zorunda kalan yüzbinlerce Arakan Müslümanına yardım ulaştıracağı belirtildi.

Arakan’da yaşanan insani acıları Cenevre’de katıldığı Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında da dile getiren Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Arakan'ın, "insanım" diyen hiç kimsenin sessiz kalmaması gereken büyük bir acı yaşadığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimlerinin, bu büyük acıyı dünya gündemine taşıdığını anımsatan Kınık, şunları kaydetti:

"Biz de ülkelerin Kızılaylarının, Kızılhaçlarının gündemine taşıyoruz. Cenevre'de bu anlamda birçok görüşme yaptık. Özellikle Çin Kızılhaçı’nın imkanları ve nüfuz gücüyle vereceği destek önemliydi. Çinli mevkidaşımızla bu büyük acıya birlikte çare olabilmek konusunda anlaşmaya vardık. Arakan'da kalanların ve Bangladeş'e kaçabilenlerin temiz içme suyuna, ilaca, gıdaya ve üstlerine alacakları çadır ya da brandalara acil ihtiyaçları var. Genel Müdürümüz de dahil bir ekibimiz Bangladeş'te hem ihtiyaç tespiti hem lojistik bağlantılar hem de yardımların önünün açılması için görüşmeler yapıyorlar."

Türk Kızılayı olarak ülke çapında büyük bir yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Kınık, "Arakan'a can ol" sloganıyla başlattıkları yardım kampanyası ile Arakanlıların acılarını dindirmeye gayret edeceklerini aktardı.

Tüm hayırseverleri kampanyayı desteklemeye davet eden Kınık, 1 SMS ile çok şeyin değiştirilebileceğini vurguladı.

- Türk Kızılayı, 2012 yılından bu yana Arakan'da

Açıklamada, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara yardım için 2012 yılından bu yana ülkede insani yardım faaliyete yürüten, daimi delegasyon bulunduran Türk Kızılayı'nın, sığınmacı kamplarında gıda ve diğer yardım malzemeleri dağıttığı belirtildi.

Özellikle ramazan ve kurban dönemlerinde Arakanlı Müslümanlara yardımlarını artıran Kızılay'ın, 2012 yılında Myanmar'da da daimi temsilcilik açtığı, Arakanlı Müslümanlara bu temsilcilik üzerinden birkaç yıl boyunca insani yardımda bulunduğu ifade edildi.

- Bağış nasıl yapılıyor?

Kızılay'ın "Arakan'a can ol" kampanyasına destek vermek isteyen hayırseverle, Tüm Bankalardaki Kızılay hesaplarından, www.kizilay.org.tr üzerinden kredi kartıyla, tüm operatörlerden 2868'e 10 TL değerinde 1 SMS atarak, Alo 168 ücretsiz çağrı merkezini arayarak, PTT şubelerinden posta çekiyle veya tüm Kızılay şubelerinden elden bağış yapabilecek.

Yurtdışından bağışta bulunmak isteyenler, Almanya'daki Ziraat Bankalarının Kızılay hesap numarası (Ziraat Bank International AG Filiale Frankfurt Am Hauptbahnhof 16 60329 Frankfurt KONTO NO: 1080000001, BLZ: 512 207 00, IBAN NO: DE26 5122 0700 1080 0000 01, SWIFT: TCZBDEFF) aracılığı ile "Arakan" notuyla şartlı bağışta bulunabilecek.