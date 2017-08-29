Türk Kızılayı'ndan Arnavutluk'taki yetimlere yardım

TİRAN (AA) - Türk Kızılayı ile Geleceğin Alternatif Vakfı (ALSAR), Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Kurban Bayramı öncesinde yetimlere giysi yardımında bulundu.



Başkent Tiran'daki Farie Hoti Spor Salonu'nda "Yanlız Değilsiniz" sloganıyla düzenlenen törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Sinan Cem Baş, Türk Kızılayı İstanbul Şube Müdürü İlhami Yıldırım, ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra ve Tiran Belediye Konseyi temsilcilerinin yanı sıra yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

Törende bin 100 yardım paketi dağıtıldı. İlerleyen günlerde de 3 bin 141 yetime giysi yardımı yapılacak.

Müsteşar Baş, törende yaptığı konuşmada, "Bu güzel tören, Kurban Bayramı vesilesiyle gerçekleşiyor, o yüzden bizi daha da mutlu ediyor. Daha da mutluyuz, dayanışma içerisindeyiz. Türk milletinin kalbinde Arnavutluk'un ve Arnavutların her zaman özel bir önemi vardır, özel bir yeri vardır." ifadelerini kullandı.



Kızılay İstanbul Şube Müdürü Yıldırım da yaptıkları yardımları gelecekte artırmayı düşündüklerini, Arnavut kuruluşları ile işbirliklerinin devam edeceğini vurguladı.



Yıldırım, "Şu an burada sembolik olarak Kurban Bayramı öncesinde hediye dağıtımları yapıyoruz Türk Kızılayı olarak Türk milleti adına. Toplamda 3 bin 141 adet ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bayramlık hediyesi getirdik ve onları dağıtıyoruz. Geçen ramazan ayında sadece Arnavutluk'ta bin 400 aileye gıda yardımı yapmıştık. Bugünse burada dediğim gibi 3 bin 141 kardeşimize bayramlık hediye ediyoruz ve Kurban Bayramı'nda da 12 bin aileye et yardımı yapacağız. Tabii ki sadece Arnavutluk'ta değil tüm Balkan ülkelerinin hepsinde Türk Kızılayı olarak Türk milletimiz adına bu yardımların hepsini yapıyoruz." şeklinde konuştu.



İki ülke arasındaki dostluğa da değinen Baş, "Biz çok köklü bir tarihe sahibiz ve Arnavutluk'taki dostlarımızla çok sıkı bağlarımız var. Kardeş gibiyiz ve bu kardeşliğimizin gereği tabii ki her zaman birbirimize yardımcı olacağız ve bundan sonraki işbirliklerimizi geçmişte olduğu gibi yine artırarak devam ettireceğiz." dedi.



Alsar Vakfı Başkanı Gurra da 2008'den bu yana başında bulunduğu vakfın Arnavutluk'ta 463 projeyi hayata geçirdiğini hatırlattı.



Bu yılın ilk yarısında 13'ü insani olmak üzere 40 projeye imza attıklarını belirten Gurra, Kurban Bayramı vesilesiyle gelecek günlerde Türkiye ve Almanya'dan gelen ortakları ile 14 bin aileye yardımca bulunacaklarını aktardı.

Gurra, "Bugün Tiran'da bin 100 yetime yönelik yardımlar devam ediyor. Yarından itibaren Elbasan, Librajd, Prrenjas, Pogradec gibi şehirlerde yardımlarımızı dağıtmaya devam edeceğiz." dedi.







