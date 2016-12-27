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Türk Kızılayından hükümlü ailelerine yardım eli

- Türk Kızılayı ile Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlülerin ihtiyaç sahibi ailelerine yardım sağlamayı öngören iş birliği protokolü imzalandı

Türk Kızılayından hükümlü ailelerine yardım eli

ANKARA (AA) - Türk Kızılayı ile Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülerin ihtiyaç sahibi ailelerine yardım sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Adliyesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak ile Türk Kızılayı Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu tarafından imzalanan protokol, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlülerin ihtiyaç sahibi ailelerine gıda yardımı ve öğrenci çocuklarına kırtasiye, giyim ve burs imkanı sağlanmasını kapsıyor.

Protokol imza töreninde konuşan Güllüoğlu, Türk Kızılayının gerek ülke içinde, gerekse uluslararası alanda yaptığı özverili çalışmalarla Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Türk Kızılayının ihtiyaç sahiplerine verdiği koşulsuz destekle Türkiye'nin yüz akı olduğunu ifade eden Güllüoğlu, cezaevinde bulunan ve denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerin bakıma muhtaç olan aileleri ve çocuklarının mağduriyetinin bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile protokol yaptıklarını belirtti.

Güllüoğlu, protokolle denetimli serbestlikten yararlananların ailelerine gıda, çocuklarına kırtasiye ve giyim yardımı yapacaklarını, hükümlülerin üniversite öğrencisi çocuklarına da yılda bir defa 250 lira ödemeyi amaçladıklarını bildirdi.

- "Ailenin mağdur olmasının önlenmesi önemli"

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kodalak da hükümlüleri topluma kazandırmayı amaçlayan denetimli serbestlik uygulamasının aslında bir infaz kurumu olduğunu, bu nedenle uygulamayı çok ciddi bir disiplinle yürüttüklerini vurguladı.

Kodalak, "Cezaevine giren bazı hükümlülerin aileleri bakıma muhtaç kalabiliyor. Bazen hükümlüden çok ailesi cezalandırılıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yaşadıkları sorunların çözülmesi, anne veya babalarının suçlarından dolayı ailenin daha da mağdur olmasının önlenmesi için bu protokolü çok önemli buluyoruz." dedi.

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