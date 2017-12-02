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Türk Kızılayından hükümlülere destek

- Türk Kızılayı ile Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, iş buluncaya kadar destekleniyor

Türk Kızılayından hükümlülere destek

KİLİS (AA) - Türk Kızılayı ile Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hükümlülere Destek ve Yardım" projesi kapsamında, denetimli serbestlikten faydalanan ihtiyaç sahibi hükümlülere çeşitli yardımlarda bulunuluyor.

Türk Kızılayı Kilis Şubesinden yapılan açıklamaya göre, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülere, topluma uyum sağlamaları amacıyla iş buluncaya kadar destek veriliyor.

Bu kapsamda, 12 hükümlüye Cumhuriyet Savcısı Taner Karacaoğlu ile Kilis Denetimli Serbestlik Müdürü Fikret Büyüktopcu'nun katılımıyla yardım dağıtımı gerçekleştirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Türk Kızılayı Kilis Şube Başkanı Mehmet Faruk Erdinç, denetimli serbestlik şartıyla tahliye olan kişilerin yeni bir hayat kurabilmesi adına desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Bu tür projelerin kötü günler yaşamış insanların yeniden kazanılabilmesi adına önemli olduğunu dile getiren Erdinç, "Denetimli serbestlik şartıyla tahliye olan ihtiyaç sahibi hükümlülerimize, gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulunduk. Geçmişte yaşananları unutmalarını ve bir daha kötü şeyler yaşamamalarını ümit ediyoruz. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun." ifadeleri kullandı.

Erdinç, projenin gelecekte daha geniş kapsamlı uygulanacağını aktardı.

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