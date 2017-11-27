Türk Kızılayından kan bağışçılarına madalya

ORDU (AA) - Türk Kızılayı Orta Karadeniz Kan Merkezi'nce Ordu'da sürekli kan bağışında bulunan 50 kişiye, düzenlenen törenle madalya verildi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen madalya töreninde yaptığı konuşmada, Türk Kızılayının devletin şefkat elini oluşturduğunu belirtti.

Kızılayın Türk medeniyetini en iyi şekilde temsil ettiğini vurgulayan Yavuz, "Kızılay, bizim en önemli tarafımızın sevgi ve vermek olduğunu gösteren en önemli kurumlarımızdan birisidir. Özellikle son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelişen bir Türkiye, hayır hizmetleri konusunda bir ivme kazanmıştır. Kızılay da Türkiye'yi her hayır hizmetinde en iyi şekilde temsil etmiştir." dedi.

Vali Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli gelirine göre, dünyada en fazla hayır yapan ülke konumunda olduğuna işaret ederek, "Biz tarihimiz boyunca hiç kimseyi sömürmedik. Hiçbir milletin varlığına göz dikmedik. Onları kendi lehimize ve menfaatimize kullanmadık. Allah'a hamdolsun ki Türk milletini büyük yapan işte bu alicenaplığıdır." diye konuştu.

Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar da Türkiye'de kan ihtiyacını büyük oranda karşıladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Biz Türk Kızılayı olarak sizlerden aldığımız kanları bir aracı olarak alıyoruz. Sizlerden aldığımız kanları, yine bizlerin ve sizlerin yakınları olan hastalarımıza şifa olsun diye veriyoruz. İnsanlarımızın birçoğu bu konuda çok duyarlı. Devletin bütün kademeleri Kızılay'la birlikte olunca her şey güzel oluyor. Türk milletinin ihtiyacı olan kanı artık yüzde 95 üzerinde bir rakamla yerine getiriyoruz."

Geçen yıl Türkiye'ye şifa bulmak için yurt dışından gelen 398 bin hasta olduğunu aktaran İşgüzar, "Bu insanların da kan ihtiyacını karşıladığımız için yüzde 95'in üzerindeyiz. İnşallah 2017 yılı sonunda yüzde yüze ulaşacağız." dedi.

Ordu Kan Bağış Merkezi Müdürü Cengiz Dönmez de Türk Kızılayının ülke genelinde yıllık 2 milyon ünitenin üzerinde bağış topladığını bildirdi.

Konuşmaların ardından 10 yıl ve üzerinde kan bağışında bulunanlara bronz, 25 yıl ve üzerinde kan bağışında bulunanlara gümüş ve 35 yıl ve üzerinde kan bağışında bulunanlara altın madalya verildi.

Törende, Kızılayın çalışmalarına destek ve katkılarından dolayı Vali Yavuz'a, Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar tarafından plaket takdim edildi.

Törene, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Murat Yılmaz, Kızılay Ordu Şube Başkanı İlhan Sağesen, bazı daire müdürleri ile kan bağışçıları da katıldı.





