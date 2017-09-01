Türk Kızılayı'ndan Makedonya'ya kurban bağışı

USTRUMCA (AA) - Türk Kızılayı, Kurban Bayramı vesilesiyle bağışta bulunulan 2 bin 100 hisse kurbanı Makedonya'da kesti.

Türk Kızılayı ve Makedonya Kızılhaçı iş birliğinde bayramın ilk gününde Ustrumca şehrindeki mezbahada toplam 2 bin 100 küçükbaş hayvan kesildi. Kurban etleri, Doğu Makedonya’daki yörük köylerinde yaşayan ihtiyaç sahibi halka dağıtıldı.

Kurban kesim ve dağıtım törenine, Türkiye Üsküp Büyükelçiliği Müsteşarı Murat Sümer, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Makedonya Kızılhaçı Ustrumca Şube Sekreteri Lyupço Yankov ile Kızılhaç gönüllüleri katıldı.

Kınık, burada yaptığı konuşmada, Anadolu yörüklerinin kültürüne benzeyen insanların yaşadığı Doğu Makedonya’da Kurban Bayramı vesilesiyle bulunduklarını belirtti.

Buralarda kesilmek üzere bağışlanan 2 bin 100 kurban vekaletini Ustrumca’da yerine getireceklerine işaret eden Kınık, kesilen kurbanların etlerini de ülkenin kırsal kesimindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını dile getirdi.

Kınık, "Bu bayramın huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Kurban kelime anlamı itibarıyla yakınlaşmak anlamını içeriyor. Bir ibadettir kurban. Kişinin Rabbi ile olan özel bir ilişkisidir ama vekaletle de yapılabiliyor. Kızılay olarak biz de bu sene 100 bin hisse kurban vekaleti alabileceğimizi düşünerek tedarik yapmıştık ama gerçekten vatandaşlarımızın, bağışçılarımızın yoğun ilgisiyle 125 bine dayandı bu hisse.” şeklinde konuştu.

Dünyanın 30’a aşkın ülkesinde yaklaşık 3 milyon insana bağışta bulunduklarını vurgulayan Kınık, “Bayram paylaşmadır, bayram yakınlaşmadır, bayram kardeşliktir, bayram dünyadaki acıları unutmak için bir çaredir, ilaçtır. Bayramın kutlu olmasını diliyorum, dünyadaki çekilen insan ızdırabının azalmasına vesile olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kızılhaç Sekreteri Yankov da Kurban Bayramı vesilesiyle bölgede yaşayan halka insani yardımda bulunan Türk Kızılayı'na insani jestinden dolayı teşekkür etti.

Yankov, "Makedonya Kızılhaçı ve Türk Kızılayı'nın iş birliği uzun yıllara dayanıyor. Şimdiye kadar sunmuş oldukları yardımlardan dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Gelecekte de buna benzer iş birliği yapmaları temennisinde bulunan Yankov, Müslümaların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Türk Kızılayı, bayramın bir, iki ve üçüncü günleri Doğu Makedonya bölgesinde toplam 2 bin 100 hisse dağıtımını gerçekleştirecek.



