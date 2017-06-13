Türk Kızılayından tekstilcilere teşekkür plaketi

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, tekstil sektörünün hem üretip sattığını, hem de ürettiğini bağışladığını, muhtaç olan insanların tekstil sektöründen istifade ettiğini söyledi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) tarafından Bakırköy'de düzenlenen iftar programında, İTHİB’in faaliyetlerini anlatan bir sinevizyon gösterisi yapıldı.

Programda daha sonra Türk Kızılayının Halep için düzenlediği yardım kampanyasına, insani yardım malzemesi desteği veren birlik üyesi derneklerin başkanlarına, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının 1868 yılında kurulduğunu, bu yıl 149. yaşını kutladığını hatırlattı. Düzenlenen programda İTHİB üyesi derneklerin başkanlarına, Halep yardım operasyonuna verdikleri 21 tırlık yardımdan dolayı teşekkür plaketi sunduklarını anlatan Kınık, bu yardımlarından dolayı müteşekkir olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin tekstil alanında önemli bir ülke olduğunu ifade eden Kınık, tekstil sektörünün de insani yardım yönünden önemli olduğuna dikkati çekti.

Kınık, "Tekstil sektörü hem üretip satıyor hem de ürettiğini bağışlıyor. Muhtaç olan insanlar, tekstil sektöründen istifade ediyor. Biz Kızılay olarak Halep operasyonu için yapılan bağışları, bizzat yerinde teslim ettik. 149 yıldır Hilali Ahmer, milletimizin yürüyüşüne eşlik ediyor. Afet, insani yardım ve halk sağlığı kurumu olan Kızılay, üzerine düşen görevi gayet başarılı bir şekilde sürdürüyor. Bugün de yaşanan deprem felaketine Kızılay olarak anında müdahale ettik." diye konuştu.

Programa, İTHİB Başkanı İsmail Gülle'nin yanı sıra birliğe üye derneklerin başkanları ve iş adamları katıldı.