Türk Kızılayının depremzedelere yönelik yardımları

ERBİL (AA) - Türk Kızılayının Iraklı depremzedeler için gönderdiği insani yardım malzemelerinin bir kısmı Erbil ve Süleymaniye'ye getirildi.

Çadır, battaniye ve gıda malzemelerini taşıyan 18 tır, Habur Sınır Kapısı'ndan geçerek Erbil'e ulaştı. Türkiye'den gönderilen insani yardım malzemeleri Türk Kızılayının buradaki lojistik deposuna indirildi.

Ayrıca Türkiye'den yola çıkan ve acil insani yardım malzemesi taşıyan 14 tır da depremin yaşandığı Süleymaniye kentine ulaştı.

Türk Kızılayı yetkilileri, bölgeye yönlendirilen diğer tırların da Habur Sınır Kapısı'ndan geçerek bölgeye geleceğini ifade etti.

Kızılay ekipleri, Süleymaniye merkezli 7,3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından bölgeye giderek afetzedelere acil insani yardım malzemelerini ulaştırmıştı.