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Türk Kızılayı'nın, Filistin’deki kurban yardımları

- Kızılay, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentiyle abluka altındaki Gazze’de ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Türk Kızılayı'nın, Filistin’deki kurban yardımları

RAMALLAH (AA) - Türk Kızılayı, bugün ve yarın başta işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Beytullahim kentleri olmak üzere, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan Filistinli muhtaç ailelere kurban eti dağıtacak.

Kızılay’ın Filistin’e gönderdiği heyetin başkanı Serkan Yılmazkurt AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün kesimi yapılan 210 küçük baş hayvandan, bugün işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde daha önceden belirlenen 400 aileye kurban eti ulaştırıldığını belirterek, “Yarın da inşallah Beytullahim ve Kudüs’te ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımına devam edeceğiz.” dedi.

Gazze’de de bugün kesilen 30 büyükbaş hayvanın dağıtımının yapıldığına vurgu yapan Yılmazkurt, “Biz Türk halkının Allah rızası için Filistin’deki kardeşlerine desteklerini sunmak amacıyla geldik.” ifadelerini kullandı.

Filistin dahil yaklaşık 33 ülkede kurban dağıtımında bulunduklarına vurgu yapan Yılmazkurt, Kudüs’teki kurban dağıtımlarının muhtaç aile ziyaretleri şeklinde olacağını belirtti.

Yılmazkurt, Ramallah'ta bugün 400 aileye kurban eti dağıtıldığını yarın Beytullahim'de de 400 Filistinli aileye kurban eti ulaştıracaklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
IsrailIşgal Altındaki Batı ŞeriaKızılay
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