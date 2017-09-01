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Türk Kızılayının Irak'taki kurban kesimleri

- Türk Kızılayı Duhok, Zaho, Erbil, Musul ve Kerkük'teki kamplarda kalan sığınmacılara dağıtılmak üzere bin 50 hisse kurban kesti

Türk Kızılayının Irak'taki kurban kesimleri

ERBİL (AA) - Türk Kızılayı Irak'ın Erbil kentinde, ülkenin farklı bölgelerindeki kamplarda kalan sığınmacılara dağıtılmak üzere 150 büyük baş kurban kesti.

Erbil'deki özel bir mezbahada gerçekleşen kurban kesimine Türk Kızılayı Irak Delegasyon Başkanı Göksen Yenigün, Erbil Valisi Nevzat Hadi ve Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Yardımcısı Serkan Kıramanlıoğlu ile diğer konsolosluk yetkilileri katıldı.

Türk Kızılayı Irak Delegasyon Başkanı Yenigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayırsever vatandaşlarımızın vekaletle Kızılayımıza bağışladığı bin 50 hisse kurbanın karşılığı olan toplam 150 büyük baş hayvanın kesimini gerçekleştirdik." dedi.

Kurban etlerinin başta Musul ve Telafer olmak üzere çatışmalar nedeniyle evsiz kalan mağdurlara dağıtılacağını belirten Yenigün şunları söyledi:

"Kurban etlerini 8 bin 700 aileye dağıtacağız. Bu şekilde 49 bin kişiye ulaşmış olacağız. Bu kurban etleri, Duhok, Zaho, Erbil, Musul ve Kerkük'teki kamplarda kalan sığınmacılara dağıtılacak. Özellikle Musul ve Telafer'de savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan sığınmacıları önemsiyoruz. Tabii başka merkezlerde kalan diğer sığınmacılara da kurban etinden dağıtacağız."

Öte yandan kesim organizasyonunu yerinden izleyen Erbil Valisi Hadi de Türk Kızılayının Erbil'in en modern kesimhanelerinden birinde kurban kesimini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Hadi ayrıca yardımlarından dolayı "hayırsever Türkiye halkına ve Türk Kızılayına şükranlarını" ifade etti.

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