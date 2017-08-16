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Türk Kızılayı'nın Irak'taki yardım faaliyetleri

- Kızılay, Telafer'den kaçan 4 bin 500 sivile hazır yemek dağıttı

Türk Kızılayı'nın Irak'taki yardım faaliyetleri

MUSUL (AA) - Türk Kızılayı, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Türkmen kenti Telafer'den kaçarak güvenli bölgelere sığınan 875 aileye yemek dağıttı.

Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Göksen Yenigül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Telafer ile Musul'a bağlı Muhallebiye kasabasından kaçan 4 bin 500 sivilden oluşan 875 aileye hazır yemek ulaştırdıklarını belirtti.

Musul'un batı yakasındaki güvenli bölgelere sığınan sivilleri Türk Kızılayı'nın yalnız bırakmadığını söyleyen Yenigül, Telaferliler için her türlü yardımı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan Telafer'i Haziran 2014'ten bu yana elinde tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
IrakTelaferTürk Kızılayı
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