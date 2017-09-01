Türk Kızılayı'nın Kosova ve Arnavutluk'ta kurban organizasyonu

PRIZREN/KAVALYE (AA) - Türk Kızılayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı dolayısıyla Kosova ve Arnavutluk'ta kurban kesimi ve dağıtımı yaptı.

Türk Kızılayı, Kosova'da bin 400 kurban hissesini yaklaşık 10 bin aileye, Arnavutluk'ta da 2 bin 100 hisse kurbanı 12 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştıracak.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen kurban kesim ve dağıtımına Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Başkanı (KDTP) Mahir Yağcılar, KDTP milletvekilleri Müferrah Şinik ve Fikrim Damka, Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Ercan Tan ve diğer yetkililer katıldı.

Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın 32 ülkede kurban dağıtımı yaptığını, bu ülkelerden birinin de Kosova olduğunu belirterek, "Kosova'da biz 200 büyükbaş kurban edeceğiz ve bu da yaklaşık bin 400 hisse demek. Yaklaşık 9-10 bin civarında aileye ulaşacak kadar kurban etimiz olacak. Kosova'nın tüm şehirlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bayramın 2. ve 3. gününde de yoğun şekilde dağıtımlarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Ülkede 4 yıldır kurban faaliyeti yürüttüklerini aktaran Tan, dağıtılan kurban sayısının her geçen yıl arttığını ifade etti. Tan, Türkiye'nin en ufak yerlerinden en büyük şehirlerine kadar insanların kurban vekaletlerini Kosova'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştığını söyledi.

Tan, ayrıca dünya genelinde toplam 125 bin hisse kurban dağıtacaklarını bildirdi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, bayramların dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilediği günler olduğuna dikkati çekerek, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini hatırlattı. Büyükelçi Kılıç, "Her yerde sıkıntı, savaş, olumsuzluklar yaşanıyor ama biz bütün bunlara rağmen umutsuzluğa kapılmadan, ısrarla, sebatla bu insani değerlere, dayanışma, kaynaşma, paylaşma ki bayramlar bunun için çok güzel vesile, tüm bu güzel insani değerlere dört elle sarılmak durumundayız." diye konuştu.

Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, bayramın dünyada barış ve huzurlara vesile olmasını dileyerek, "Bu vesileyle de bilhassa mazlum yerlerde şu anda Myanmar'da, Arakan'da Müslümanlara karşı yapılan zulmü kınıyoruz. Umarız bu bayramdan sonra daha da güzel günler gelecektir." dedi.

Yağcılar bayramların dayanışma ve kardeşlik günleri olduğunun altını çizerek, Türkiye ve Türk Kızılayı'na yardımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Dualar eşliğinde kesilen kurbanlar, Prizrenli ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

- Arnavutluk'ta 12 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban dağıtılacak

Arnavutluk'ta Türk Kızılayı, Alsar Vakfı iş birliğiyle ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımına başladı.

Ülkede 12 bin aileye ulaştırılacak kurbanların kesim ve dağıtımı, Kavalye ve Rogozhina şehirlerinden başladı.

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu üyesi Sabahattin Tezdiğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arnavutluk'taki kurban organizasyonun, Kızılay'ın dünya genelinde 32 ülkede yürüttüğü çalışmaların parçası olduğunu vurgulayarak, ülkede 125 bin hisse kurban bağışı yapılacağını bildirdi.

Tezdiğ, "Burada 2 bin 100 hisse kestireceğiz, bunları 12 bin aileye ulaştırmayı hedefliyoruz. Alsar Vakfı ile geçen sene de bu sene de dağıtım yaptık. Allah'ın izniyle sonraki yıllarda da yapacağız." dedi.

Alsar Vakfı Başkanı Mehdi Gurra da vakıflarının Türk Kızılayı ve diğer kuruluşlarla iş birliği içinde tüm ülkede toplamda 14 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban dağıtacaklarını ifade etti.

Kavalye şehrindeki kurban dağıtımına Türkiye'nin Tiran Büyükelçi Yardımcısı Sinan Cem Baş da katıldı.

Kurban paketlerinin dağıtımı Tiran, İşkodra, Puka, Mat, Klos, Kukes, Bulqiza, Avlonya, Kavalje, Rogozhina, Berat, Mallakastra, Konispol, Fier ve Elbasan gibi şehirlerde gerçekleştirilecek.