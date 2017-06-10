Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya otomotiv
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik

Türk Kızılayının kuruluş yıl dönümü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında ihtiyaç sahiplerinin ve korunmasız insanların yüzünü güldüren Türk Kızılayı, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan faaliyetleriyle gurur verici başarılara imza atmaktadır"

Türk Kızılayının kuruluş yıl dönümü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt içi ve dışı operasyonlarında ihtiyaç sahiplerinin ve korunmasız insanların yüzünü güldüren Türk Kızılayının, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan faaliyetleriyle gurur verici başarılara imza attığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 11 Haziran Türk Kızılayının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Kerem Kınık'a mesaj gönderdi.

Erdoğan, savaş alanlarında yaralanan ya da hastalanan askerlere yardım etmek amacıyla kurulan Türk Kızılayının bugün, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan bir umut kapısı durumuna geldiğini belirtti.

Yaşanan her afette ve her önemli hadisede, mağdurların ve mazlumların gölgesine sığındığı bir güven kapısı olan Türk Kızılayının, aziz milletin yardımseverliğinin, yüce gönüllülüğünün, merhametinin ve şefkat duygularının bir tezahürü olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında ihtiyaç sahiplerinin ve korunmasız insanların yüzünü güldüren Türk Kızılayı, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan faaliyetleriyle gurur verici başarılara imza atmaktadır. Türk Kızılayının yardım için uzatılan ellerden mümkün olan en çoğunu tutabilmesinin, hayırseverlerin kendisine sağlayacağı destekle orantılı olduğu unutulmamalıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılayının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bir kez daha bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."



İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanMesajTürk Kızılayının Kuruluş Yıl Dönümü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5