ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt içi ve dışı operasyonlarında ihtiyaç sahiplerinin ve korunmasız insanların yüzünü güldüren Türk Kızılayının, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan faaliyetleriyle gurur verici başarılara imza attığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 11 Haziran Türk Kızılayının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Kerem Kınık'a mesaj gönderdi.

Erdoğan, savaş alanlarında yaralanan ya da hastalanan askerlere yardım etmek amacıyla kurulan Türk Kızılayının bugün, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan bir umut kapısı durumuna geldiğini belirtti.

Yaşanan her afette ve her önemli hadisede, mağdurların ve mazlumların gölgesine sığındığı bir güven kapısı olan Türk Kızılayının, aziz milletin yardımseverliğinin, yüce gönüllülüğünün, merhametinin ve şefkat duygularının bir tezahürü olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında ihtiyaç sahiplerinin ve korunmasız insanların yüzünü güldüren Türk Kızılayı, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan faaliyetleriyle gurur verici başarılara imza atmaktadır. Türk Kızılayının yardım için uzatılan ellerden mümkün olan en çoğunu tutabilmesinin, hayırseverlerin kendisine sağlayacağı destekle orantılı olduğu unutulmamalıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılayının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bir kez daha bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."







