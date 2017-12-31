Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Jandarma Arama Kurtarma dünya JAK Hepsiburada cityscape
Sinemada rekor kırıldı
Sinemada rekor kırıldı
Otomobil fiyatı artabilir
Otomobil fiyatı artabilir
70 bin konut yapacak
70 bin konut yapacak
ÖİV 53 lira olacak
ÖİV 53 lira olacak
Turizm cari açığı önler
Turizm cari açığı önler

Türk Kızılayının Suriyelilere yardımları sürüyor

- Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde yürüttüğü askeri operasyonlar sonucunda evlerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyelilere, Türk Kızılayı ekipleri yardım eli uzattı - Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Elimizden geldiğince bu soğukta kimseyi açıkta bırakmamak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Türk Kızılayının Suriyelilere yardımları sürüyor

ANKARA (AA) - Suriye'de, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde yürüttüğü askeri operasyonlar sonucu evlerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyelilere Türk Kızılayı ekipleri yardım eli uzattı.

Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde sürdürdüğü askeri hareketlilik nedeniyle göç eden ailelere konaklamaları için çadır kent kuran Türk Kızılayı ekipleri, ailelerin acil ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Bölgedeki yardım çalışmalarını sürdüren ekipler, güvenli bölgelere ulaşan Suriyelilerin başta gıda ve içecek olmak üzere barınma, kıyafet ve sağlık ihtiyaçlarını gideriyor. Suriyelilere ayrıca konserve, ekmek, bisküvi, gofret ve su bulunan gıda poşetleri hazırlayan Türk Kızılayı ekipleri, fırınlara un gönderimi de yaparak ekmek üretimini artırdı. Bölgede yaşanan gelişmeler ve olası insani yardım gereklilikleri, Türk Kızılayı Suriye Krizi Ülke Alan Koordinatörlüğü tarafından yakından takip ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İdlib'in güneyindeki Astana çatışmasızlık hattının rejim güçleri tarafından ihlal edildiğini ve binlerce Suriyeli'nin kuzeye yöneldiğini belirtti.

Bu göç hareketinin İdlib'in kuzeyindeki şartları ağırlaştıracağını kaydeden Kınık, "5 bin aile yaşadıkları yerden, evlerinden tahliyeye zorlandılar. İdlib'in güneyindeki çatışma bölgelerindeki evlerinden ayrılarak kuzeye sığındılar. Yeni gelenlere çadır kurup insani destek veriyoruz ama kış şartlarında ağır bir durum. Elimizden geldiğince bu soğukta kimseyi açıkta bırakmamak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SuriyeTürk Kızılayı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5