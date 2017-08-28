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Türk Kızılayının Yemen'deki yardım faaliyetleri

- Türk Kızılayı, Marib'de savaştan zarar gören ve yoksul ailelere gıda yardımında bulunuyor

Türk Kızılayının Yemen'deki yardım faaliyetleri

MARİB (AA) - Türk Kızılayı, Yemen'in Marib vilayetinde savaştan zarar gören ve yoksul binlerce aileye gıda yardımında bulunmaya devam ediyor.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Marib Vali Yardımcısı Abdurabbu Miftah, Türk Kızılayının yardımlarını Marib iline bağlı ilçelerdeki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti.

Haberde, Türk Kızılayı tarafından gönderilen 750 tonluk unun yaklaşık 30 bin aileye dağıtılacağı belirtildi.

Türkiye, iki yıldan fazladır ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani koşulların ağırlaştığı ve altyapının büyük ölçüde hasar gördüğü Yemen'in pek çok ilinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marib VilayetiTürk KızılayıYemen
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