Türk koleji, bilim olimpiyatlarında 12 madalya kazandı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji Fen Lisesi öğrencileri, Mısır'da katıldıkları Uluslararası Bilim ve Mühendislik Olimpiyatları'nda (EİSTEF) 6 proje ile finale kalarak 12 madalya aldı. Henüz 3 ay önce kurulan ve olimpiyatlarda birinci olan okul, Türkiye adına büyük bir başarıya imza attı.

Mısır'da Egyptian Association For Science and Engineering (EASE-Mısır Bilim ve Mühendislik Derneği) tarafından düzenlenen ve 30 ülkeden bin 500 projenin katıldığı olimpiyatların finali, ülkenin Şarm eş-Şeyh şehrinde gerçekleştirildi.

Türkiye'de 400 olmak üzere dünya genelindeki 30 ülkeden toplamda bin 500 projenin katıldığı olimpiyatların yarı finaline, 15 ülkeden 500 proje kaldı. Yarı finalde yarışan projeler, uluslararası jüri değerlendirmesinden sonra finalde yarıştı. Final için Mısır'dan 100, diğer 15 ülkeden 50 proje seçildi.

Finale kalan projelerden 7 tanesi ise Türkiye'den seçildi. Türkiye'den finale seçilen 7 projeden 6'sı Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji Fen Lisesi öğrencilerinin oldu.

Söz konusu olimpiyatlarda dünya genelinde en çok projesi finale kalan okul Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji Fen Lisesi olurken, onu bu alanda 4 projeyle ABD'den başka bir eğitim kurumu takip etti.

Bir eğitim kurumunun en fazla 6 projesinin finale kalabildiği olimpiyatlarda maksimum sayıya ulaşarak büyük başarıya imza atan Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji Fen Lisesi öğrencileri, Şarm eş-Şeyh şehrinde gerçekleştirilen final organizasyonda ter döktü.

6 ayrı projede 12 öğrencinin sunum yaptığı finaller sonrası, öğrenciler 2'si altın, 8'i gümüş, 2'si bronz olmak üzere 12 madalya kazandı.

Öğrenciler, Biochemistry (MCHM) kategorisinde 2 altın, Biomedical and Health Sciences (BMED), Robotics and Intelligent Machines (ROBO), Engineering Mechanics (ENCM), Environmental Engineering (ENEV) kategorilerinde 8 gümüş, "Robotics and Intelligent Machines (ROBO) kategorisinde ise 2 bronz madalya aldı.





- "Öğrencilerimiz 3 ay boyunca gecelerini gündüzüne kattı"





Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji Fen Lisesi Müdürü Salih Daydaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisenin henüz 3 ay önce eğitim-öğretime başladığını belirterek, gelinen nokta itibariyle öğrencilerin ve velilerin çok memnun olduğunu, kadrolarının yıllardır bir arada çalışmış gibi eğitim verdiğini söyledi.

Eğitim-öğretimin saat fark etmeksizin okulda sürdürüldüğünü dile getiren Daydaş, "Gece 23.00'lere kadar araştırması ve projesi olan öğrencilerimiz öğretmenleriyle gönüllü bir şekilde çalışabiliyor. Son derece refah ve hür bir kampüs oluşturmaya çalıştık ve bu konuda başarılı olduk." dedi.

"Eğitimde başarılar asla tesadüfi değildir." diyen Daydaş, fiziksel yapıyı tasarlarken bu yapının hakkını verecek eğitimcileri gözettiklerini bildirdi.

Daydaş, bu alanda okulun proje koordinatörü olan Zafer Türkmen'in önemli ve tecrübeli bir isim olduğunu kaydederek, "Öğrencilere proje yapma isteğinden çok yapabileceklerini aşıladı. Çok yoruldular ancak keyifli bir üç ay geçirdiler. Emek, hayalle birleştiği zaman yorgunluğa değil daha büyük tutkuya dönüşür." diye konuştu.

Öğrencilerin 3 ay gibi bir sürede gecelerini gündüzlerine katarak projelerini hazırladıklarını dile getiren Daydaş, şu ifadeleri kullandı:

"İyi hazırlandıkları ve çok inandıkları proje yarışmasında güzel dereceler elde ettiler. Süreç çok keyifliydi. Onları sahnede madalyayla gördüğümde büyük bahtiyarlık yaşadım. Uluslararası bir yarışmada nitelikli proje ve öğrencilerle yarıştılar. Akıcı İngilizceleriyle, iyi hazırlıklarıyla, orijinal fikirleriyle ve her şeyden önce sosyal duyarlılığı yüksek fikirleriyle jürinin dikkatini çekmeyi başardılar. Depremde kazazedelere ulaşmayı daha pratik hale getiren ve bunu son derece ekonomik yollarla çözümleyen projeden çevre ve ağır metallerin canlıya zarar veren problemlerini çözmeye, ekonomik geliri düşük insanların ısınma probleminden terör olaylarına müdahalede ekonomik çözümler geliştirmeye kadar, hayatın içindeki güncel sorunları ele alan projelerle katılım sağlandı."





- "Başarının imkansız olmadığı görüldü"





Daydaş, öğrencilerin her şeyden önce başarabileceklerine inandıklarını kaydederek, "Öğrencilerimiz, yurt dışında da, belirli bir süre emek sarf ederek, araştırarak, ter dökerek başarının imkansız olmadığını gördü." dedi.

Bunun her şeyden kıymetli olduğunu dile getiren Daydaş, öğrencilerin daha bu yaşta birçok şeyi tecrübe etme şansı yakaladığını ifade etti.

Daydaş, "Biz eğitim kurumunu kurarken bunların hepsi teoriydi. Pratikte karşılığını görmek büyük bahtiyarlık. Eğitimde bir otomotiv veya mühendislik işleri gibi sonucu hemen görmek mümkün olmayabiliyor. Ancak çok kısa sürede, çok ince düşünülmüş, tek tek tasarlanmış bir şekilde sistemi kurgularken başarının kısa sürede gelmesi bizleri ayrı bir şekilde motive etti." diye konuştu.





- "Kısa sürede gurur duyulacak başarı"





Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji Proje Koordinatörü Zafer Türkmen, okuldaki ulusal ve uluslararası projeleri kendisinin koordine ettiğini belirterek, yıl başından beri proje hazırladıklarını söyledi.

Açılış tarihinin üzerinden henüz 3 ay geçtiğini dile getiren Türkmen, bu kadar kısa sürede gurur duyulacak bir başarıya imza attıklarını bildirdi.

Türkmen, 30 ülkeden bin 500 projenin katıldığı olimpiyatların finaline 50 projenin davet edildiğini anımsatarak, bunların arasından kendilerinin 6 projesi bulunduğunu ifade etti.

Katılan 6 projenin hepsinin madalya kazandığını vurgulayan Türkmen, "Bu konuda gururluyuz. Bir projemiz altın, 4 projemiz gümüş, bir projemiz de bronz madalya kazandı. Şarm eş-Şeyh'te Türk bayrağını dalgalandırdığı ve ülkemize altın madalya gururunu yaşattığı için öğrencilerimize ve okula ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.





- Sıfır maliyetle kompozit malzeme üretimi imkanı





"Atıklardan ve Çeltik Kavuzundan Sıfır Maliyetle Kompozit Malzeme Üretimi" projeleriyle altın madalya kazanan öğrencilerden Zeynep Reyyan Maciter, lise iki öğrencisi olduğunu belirterek, bu projede atıklardan yararlandıklarını söyledi.

Maciter, "Dünyadaki atıkların zararını önlemek ve bunları geri dönüşümle yeniden kazanmak için ne yapabiliriz diye düşündük. Bu projede endüstriyel ve tarımsal atıkları kullandık. Endüstriyelde PVC, yüksek yoğunluklu polietilen atıkları ve polipropilen atıkları kullandık. Tarımsal atık olarak da çeltik kavuzlarını kullandık." dedi.

Altın madalya kazanan projenin diğer hazırlayıcısı Selen Bilici ise, "Bunları kompozit malzeme yapmak için ısıtıp birleştirdik. Bunun sonucunda yüzde 30'luk çeltik kavuzu içeren maddede en iyi mobilya üretimi sağladık. Aynı zamanda yalıtım malzemesi olarak yüzde 50 çeltik kavuzu içeren en başarılı sonucu verdi." diye konuştu.

Bilici, projenin ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabileceğini kaydederek, sıfır malzemeyle doğal bir kompozit malzeme üretmiş olduklarını bildirdi.

Öğrenciler, uluslararası bir jürinin önünde İngilizce olarak sunum yaptıklarını kaydederek, madalya aldıklarını duyduklarında çok mutlu olduklarını ve heyecanlandıklarını aktardı.





- Madalya alan proje ve öğrenciler





Mısır'da gerçekleştirilen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Olimpiyatları'nın finalinde madalya alan diğer öğrenciler ve kategorileri şu şekilde:

"Hasna Sevde Koca ve Selma Nur Tüysüz, 'Robotik' dalında 2 bronz madalya; Aleyna Cömert ve Rabia Gümüş, 'Mühendislik' dalında 2 gümüş madalya; Aleyna Altınışık ve Sevde Pekdemir, 'Biomedikal' dalında 2 gümüş madalya; Saadet Dokumacı ve Eslemnur Çil, 'Çevre Mühendisliği' dalında 2 gümüş madalya; Semih Apaydın ve İbrahim Yahya Gürdal, 'Robotik' dalında 2 gümüş madalya."