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Türk Konseyi 2. Uluslararası Gençlik Kampı başladı

- Kampa Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kosova'dan 18-25 yaşlarındaki gençler katılıyor - Antalya Valisi Karaloğlu: - "Tarihten aldığımız büyük güç ve yaratacağımız iş birliğiyle inşallah Türk dünyası ve İslam dünyası olarak geleceğe hep beraber yürüyeceğimizden hiç şüphemiz yoktur"

Türk Konseyi 2. Uluslararası Gençlik Kampı başladı

ANTALYA (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Antalya'daki Alaaddin Keykubat kampında düzenlenen Türk Konseyi 2. Uluslararası Gençlik Kampı başladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Ortak Kültür, Ortak Gelecek ve Genç Liderler" teması çerçevesinde yapılan kampın erkeklere yönelik döneminin açılışında yaptığı konuşmada, bir haftalık kampa katılan gençlerin kendi aralarında geliştirecekleri iş birliği, kardeşlik ve dostluğun güçlü olması gerektiğini söyledi.

Bundan 20-30 yıl sonra kampa gelen bu gençlerin kendi ülkelerini yöneteceğini dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Sevgili gençler cebinizdeki pasaportlarınız farklı olabilir ama her birimizin ortak tarihi, ortak medeniyeti, ortak kültürü, ortak inancı ve ortak hedeflerimiz var. Tarihten aldığımız büyük güç ve yaratacağımız iş birliği ile inşallah Türk dünyası ve İslam dünyası olarak geleceğe hep beraber yürüyeceğimizden hiç şüphemiz yoktur."

- "Türkiye'nin potansiyelini güce dönüştürmeye gayret ediyoruz"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sait Yusuf da ortak tarih ve geçmiş ile geleceğe dönük ortak beklentileri, kaygıları ve sevinçleri bulunan büyük bir medeniyetin mensupları olduklarını belirtti.

Yusuf, 1990'lı yıllardan bugüne, Türk ve kardeş topluluklardan 100 bin civarında öğrencinin Türkiye'de okuduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye hakikaten çok büyük bir devletin adı. Türk milleti çok büyük bir sosyal yapının adı. Türkiye belli bloklara mahkum edilecek kadar küçük bir ülke değil. Türkiye tek seçenekli dış politika takip etmeye mahkum edilecek küçük bir ülke değil. Türkiye arkasındaki Türk dünyası, Türk-İslam medeniyetiyle Asya'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya kadar büyük bir coğrafyada etki alanı olan, çok muazzam imkanları ve potansiyelleri olan bir devlettir. Türkiye'nin potansiyelini güce dönüştürmek için dört koldan çalışmaya gayret ediyoruz."

Konuşmaların ardından mehter takımı gösteri sundu.

Törenin ardından hayırsever vatandaşlar tarafından kamp alanına yaptırılan Muharrem Emre Şahin Camisi'nin açılışı yapıldı.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kosova'dan 18-25 yaşlarındaki 320 gencin katıldığı gençlik kampında, "Gönüllülük ve Topluma Katkı", "Ortak Tarih, Ortak Kültür ve Ortak Dil" ve "Gençliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri" temalı atölye çalışmaları, kültürel oturumlar, kamp aktiviteleri, geziler ve ülke sunumları yer alacak.


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AntalyaGençlik Ve Spor BakanlığıKampTürk Konseyi
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