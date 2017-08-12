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Türk Konseyi 2. Uluslararası Gençlik Kampı

- Kampa Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kosova'dan 18-25 yaş aralığındaki 320 genç katılacak

Türk Konseyi 2. Uluslararası Gençlik Kampı

ANTALYA (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Antalya'da Türk Konseyi 2. Uluslararası Gençlik Kampı düzenleneceği bildirildi.

Türk Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Ortak Kültür, Ortak Gelecek ve Genç Liderler" teması çerçevesinde düzenlenecek kamp, 13-19 Ağustos tarihlerinde erkeklere ve 22-28 Ağustos tarihlerinde de kızlara yönelik, iki dönem halinde Alaaddin Keykubat Gençlik Kampında gerçekleştirilecek.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kosova'dan 18-25 yaş aralığındaki 320 gencin katılacağı gençlik kampında, "Gönüllülük ve Topluma Katkı", "Ortak Tarih, Ortak Kültür ve Ortak Dil" ve "Gençliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri" temalı atölye çalışmaları, kültürel oturumlar, kamp aktiviteleri, geziler ve ülke sunumları yer alacak.

Kampın 14 Ağustos'taki açılışına, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Kırgızistan Gençlik Ajansı Başkanı Kanat Amankulov, Kırgızistan Büyükelçisi İbragim Kozhonazarovich Dzhunusov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk Konseyinden Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ve Başkatip Ali Çiviler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf ve Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy'un katılmasının beklendiği kaydedildi.

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AntalyaGençlik Ve Spor BakanlığıKampTürk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi
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