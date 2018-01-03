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Türk lokantacının yaptığı "kapsalon" Hollanda sınırlarını aştı

- İlk kez Hollanda'da yaşayan bir Türk'ün patates kızartması, döner, salata ve peyniri fırınlayarak hazırladığı kapsalon diğer ülkelerde de menülerde yer almaya başladı - Lokantacı Bengü: - "Kapsalon, Hollanda'da popüler olduktan sonra başka ülkelere yayıldı. Belçika, Amerika ve Hindistan gibi ülkelerde de servis edilmeye başladı"

Türk lokantacının yaptığı

ROTTERDAM (AA) - ABDULLAH AŞIRAN - Hollanda'da son zamanlarda tercih edilen bir menü olan "kapsalon"un ünü ülke sınırını aştı, patates kızartması, döner, Gouda peyniri, salata ve sostan hazırlanan kapsalon ABD, Avrupa ve Asya'daki bazı ülkelerde de satılmaya başlandı.

Hollanda'ya Aksaray'dan gelerek lokanta açan Derviş Bengü, kapsalonu ilk kez 2003-2004'te komşusu berberin verdiği farklı bir sipariş üzerine hazırladığını, daha sonra da geliştirerek menüye eklediğini belirtti.

Rotterdam'da yaşayan ve El Aviva adında bir lokantası olan Bengü, "Kapsalon, önce Rotterdam'daki restoranlara yayıldı, daha sonra başka şehirlere ulaştı. Kapsalon, Hollanda'da popüler olduktan sonra da başka ülkelere yayıldı. Belçika, Amerika ve Hindistan gibi ülkelerde de servis edilmeye başladı. Hatta en son Çin'de menüde yer alacağını duydum. Kapsalon galiba tüm dünyaya yayılacak." dedi.

Felemenkçe "berber" anlamına gelen kapsalonun ilk yapılış yerini merak edenlerin lokantasına gelerek orijinal yemeği tattıklarını ve memnun kaldıklarını belirten Bengü, zamanında başvuru yapmadığı için kapsalonun patentini alamadığını sözlerine ekledi.

Kapsalona ilham veren berber Nataniel Gomez de "Bir gün molada dönerciyi arayıp farklı bir kap içinde kızartılmış patates, döner, peynir ve salata siparişi verdim." diye konuştu.

Yeşil Burun Adaları'ndan gelen Gomez, "Bir süre sonra müşterilerim, işçilerim ile neredeyse her gün yediğimiz bu yemeği merak ederek ne olduğunu sordular. Ben de El Aviva'yı göstererek oradan 'kapsalon' isterseniz siz de yiyebilirsiniz dedim. Böylelikle kapsalon birkaç sene içinde tüm Hollanda'da popüler oldu." dedi.


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