Türk-Macar iş adamları Budapeşte'de buluştu

BUDAPEŞTE (AA) - Macar Ticaret ve Sanayi Odası ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından düzenlenen programla Türk ve Macar iş adamları bir araya geldi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen programa, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Macar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Andras Rev, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy, Türk-Macar İş adamları Derneği Başkanı Osman Şahbaz ve ALX Polat Genel Koordinatörü Suat Karakuş katıldı.

Türkiye ve Macaristan'daki yatırım imkanlarının tanıtıldığı programda, Türk ve Macar iş adamları yatırım fırsatlarını değerlendirme imkanı buldu.

Macar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KAYSO'nun geniş iş adamı heyetiyle Macaristan'ı ziyaret etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini, son dönemde Türk-Macar ekonomik işbirliğinin yükselişte olduğunu söyledi.

KAYSO Başkanı Büyüksimitçi de Türkiye ve Macaristan'ın geniş potansiyele sahip iki ülke olduğunu bugün gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Türk ve Macar iş adamlarının birbirleriyle tanışma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Macaristan'ın Miskolc kentinde Kayserili bir iş adamının büyük bir yatırım yaptığına dikkati çeken Büyüksimitçi, Macar iş adamlarını Türkiye'ye beklediklerini belirtti.

Büyüksimitçi, Macaristan'ın Türkiye'ye yönelik 15 Temmuz ve sonrasında oldukça olumlu bir tavır aldığına dikkati çekerek ''Macaristan'ın 15 Temmuz ve sonrası dönemindeki yaklaşımını hepimiz biliyoruz. Macaristan bir takım art niyetli ülkelerin aksine sürekli yanımızda durdu.'' diye konuştu.

Türk heyeti daha sonra Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Magyar Levente ile de bir araya geldi.