Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu:

ANKARA (AA) - Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulunca, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) grup toplu iş sözleşmesiyle ilgili, "Üyelerimiz için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu nedenle metal işçilerinden aldığı güçle mücadeleye devam etmekte kararlıyız. Sendikamız sosyal diyalog kapısını açık bırakmak kaydıyla eylemlerine devam edecek, bu konudaki kararlılığını ortaya koyacaktır." açıklaması yapıldı.

Türk Metal Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, sendikanın Başkanlar Kurulu, MESS grup toplu iş sözleşmesi gündemiyle bugün Ankara'da toplandı.

Toplantının ardından hazırlan sonuç bildirgesinde, MESS'in kırmızı çizgiler ilan eden yaklaşımının bir yandan ülkedeki huzur ve istikrarı, diğer yandan da metal sektöründeki çalışma barışını açıkça tehdit ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türk Metal Sendikası ve temsil ettiği üyeleri, ülkemizin huzurunu ve istikrarını, çalışma barışı ve endüstriyel ilişkiler dengesini her zaman göz önünde tutmuş, bugüne kadar ülkemiz ve iş yerlerimiz için her türlü fedakarlığı yapmıştır. Ancak üyelerimiz için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu nedenle metal işçilerinden aldığı güçle mücadeleye devam etmekte kararlıyız. Sendikamız sosyal diyalog kapısını açık bırakmak kaydıyla eylemlerine devam edecek, bu konudaki kararlılığını ortaya koyacaktır."

Sendikanın bugüne kadar sürdürdüğü direniş ve eylemleri iş yerlerinde ve kent meydanlarında artırarak sürdüreceğinin vurgulandığı bildirgede, "Bu amaçla, önümüzdeki süreçte, iş yerlerimizin bulunduğu kentlerde, meydanlarda kitlesel basın açıklamaları yapılacak, halkımızın metal emekçilerinin bu kutsal mücadelesine desteği sağlanacaktır. Eylemlerden sonuç alınamaması halinde, süreç alınacak grev kararıyla devam edecektir. Üyelerimizin hak ve çıkarlarını koruyacak, onlara insan onuruna yaraşır bir yaşam sunacak toplu iş sözleşmesinin bir an önce masa başında bitirilmesini amaçlıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

- "MESS'i bir kez daha masaya çağırıyoruz"



Bildirgede, Türk Metal Sendikasının en iyi sözleşmenin, masa başında uzlaşmayla biten sözleşme olduğunu düşüncesinde olduğuna işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"MESS'i bu sözleşme görüşmelerinde bir kez daha masaya çağırıyoruz. Başkanlar Kurulumuz, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumaya, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında adaletten taviz vermemeye ve daha önce açıkladığı gibi bu sözleşmeyi yüzyılın sözleşmesi olarak imzalamaya kararlıdır. Başkanlar Kurulu olarak bir kez daha yineliyoruz, ülkemizin son derece hassas bir dönemden geçtiği, devletimiz uluslararası alanda birçok baskının altında kaldığı, ülkemizin terör tehdidi yaşadığı bir dönemde, büyük kentlerimizde ve iş yerlerimizde yaşanacak sorunlardan sendikamız sorumlu olmayacaktır."