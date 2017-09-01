Türk Ocakları'ndan Irak'ta kurban kesimi ve dağıtımı

ERBİL (AA) - Türk Ocakları, terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Türkmen sığınmacılar ile diğer ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Irak'ın Erbil ve Kerkük kentlerinde kurban kesimi gerçekleştirdi.

Hayırseverler ile Türk Ocakları üyelerinin bağışladığı 70 hisse kurban, Erbil'de kesilerek dağıtımına başlandı. Vekalet veren hayırseverlerin isimleri, kesim esnasında hazır bulunan Türk Ocakları Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bülent Aksoy tarafından tek tek okundu.

Kesimin tamamlanmasının ardından kurban etlerinin paketlenerek DEAŞ'ın evsiz bıraktığı Türkmenler ile diğer ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Öte yandan kurban kesimlerine eşlik eden Irak Türkmen Cephesi milletvekili Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başta Türk dünyası olmak üzere Türkiye ile Irak halklarının ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın tüm dünyada barış, sevgi ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum." dedi.

Kesilen kurbanların etlerinin hiçbir ayrım gözetilmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydeden Muruf, "Türk Ocakları tarafından Erbil ve Kerkük'te kesilecek olan toplam 40 büyük baş hayvanın etleri hiçbir ayrım yapılmaksızın mazlum ve mağdur olan herkese, ihtiyaç sahiplerine ve Türkmenlere dağıtılacak. Bunun anlamı Türkmenlerin yayında olmaktır. Biz Irak Türkmenleri olarak başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere Türk Ocakları'na başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Maruf ayrıca genel başkanı olduğu Barış İnsani Yardım Derneği'nin de Erbil ile Kerkük'te kurban kesim ve dağıtımı yapacağını aktardı.



Türk Ocakları Genel Sekreter Yardımcısı Aksoy da sadece Irak'ta değil Afganistan ve Suriye'de de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere vekaletle kurban kesimi yaptıklarını ifade etti.

Aksoy şunları söyledi:

"Üyelerimizin vekalet yoluyla Türk Ocakları'na yapmış oldukları kurban bağışlarını her yıl hem Türkiye içinde hem de Türkiye dışındaki soydaşlarımıza, Türk dünyasının kanayan bölgelerine ulaştırmak için gayret sarf ediyoruz. Bu yıl da Türk Ocakları olarak Türkiye içinde Hatay, Osmaniye ve Ankara'da, Türkiye dışında ise Afganistan, Suriye ve Irak'ta Türkmeneli bölgesinde Kerkük ve Erbil'de, hayırseverlerimiz tarafından bağışlanan 600 hisse kurbanının kesimine ben ve arkadaşlarım nezaret ediyoruz. Erbil'de 70 hisse kurban kestik. Kurban kesimlerimize destek veren Türkmen milletvekili Aydın Maruf'a teşekkür ediyoruz."



