Türk Oftalmoloji Derneği'nin Ulusal Kongresi

İSTANBUL (AA) - Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), geleneksel olarak düzenlediği en kapsamlı organizasyonlarından biri olan Ulusal Kongre'nin 52'incisinde göz hekimlerini bir araya getirecek.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, Antalya Belek'te 13-18 Kasım'da gerçekleşecek organizasyonda 2 bin 500 göz hekiminin yer alması bekleniyor.

Kongre kapsamında yeni tedavi teknikleri, bilimsel gelişmeleri kapsayan birçok konuda panel, kurs, birim ileri eğitim programları (BİLEP), onur konferansları, etkileşimli toplantılar gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı konuşmacıların yer alacağı etkinliklerde hekimler klinik çalışmalarını ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşacak.

Etkinliğe göz endüstrisinde ürün ve hizmet sunan firmalar da katılacak. Stantlarında göz hekimlerini yenilikleri hakkında bilgilendirecek olan firmalar kongre kapsamında birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, TOD'un yılda yaklaşık 130 bilimsel toplantı düzenlediğini belirterek, "Ulusal Kongre, TOD'un en önemli organizasyonlarından biridir. Oftalmoloji alanındaki bilgi birikiminin, deneyimlerin paylaşılmasını sağlayarak endüstrinin gelişimine katkı sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu başarılı çalışmalarından dolayı TOD Ulusal Kongre Organizasyonu'nu (UKOK) ve bu organizasyona destek veren TOD Bursa Şubesi'ni tebrik ederiz." ifadelerini kullandı.