Türk öğretmen Sudanlı öğrencilere bilimi anlattı

HARTUM (AA ) - ABDULLAH ULUYURT - Türk öğretmen Muaz Erdem, Hartum'daki yurtlarda üniversiteli gençlere bilim ve teknolojiyi anlattı.

Türkiye'de özel bir eğitim kurumunda öğretmen olarak çalışan Erdem, kurban bayramı vesilesiyle geldiği Sudan'ın başkenti Hartum’daki öğrenci yurtlarında üniversiteli gençlere deney yaparak, bilim ve teknolojiyi sevdirmeye çalıştı.

İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden mezun olan, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve The International Astronomical Search Collaboration’ın Pan Starrs Asteroid Araştırma kamplarına da katılan Erdem, bilim ve teknoloji sevgisini Sudanlı öğrencilerle paylaştı.

AA muhabirine konuşan Erdem, kurban organizasyonu için geldiği Sudan'da şu ana kadar 75 öğrenciye ulaştığını söyleyerek çalışmaları hakkında şunları söyledi:

"İki farklı öğrenci yurdunu ziyaret ederek Afrikalı öğrencilerle buluştum. Özellikle sanal gerçeklik gözlüğü onları çok etkiledi. Gözlüğü takan arkadaşlarımızı uzay yolculuğuna çıkardık. 3 boyutlu gezegenleri gören Afrikalı kardeşlerimizin heyecanı gözlerinden okunuyordu. Beyin dalga sensörüyle de günümüzdeki robotların nasıl hareket ettirildiğini basit bir oyunla onlara gösterdim. Deneyleri bizzat yaşamaları onlar için hayatları boyunca unutulmayacak bir olay oldu."

Afrika’da sadece insani yardım çalışmalarının yeterli olmadığını vurgulayan Erdem, "Afrika kıtası ciddi bir genç nüfusa sahip. Özellikle bu gençleri bulmamız gerekiyor. İnsani yardımlarımızın yanında onlara bilim ve teknolojiyi anlatmamız gerekiyor. Kurban organizasyonu için geldiğim Sudan'da Mesleğim itibarıyla bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Gençlerle bilimsel deneylerin yanı sıra İslam tarihindeki Müslüman bilim adamlarının hayatları ve çalışmalarına ilişkin de paylaşımlarda bulunduğunu aktaran Erdem, gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşturulduğu bu çalışmayı bütün Afrika’ya yaymak istediklerini kaydetti.

Erdem'le bir araya gelen Cibutili öğrenci Abdurrahman Ali, burada öğrendikleri modern teknoloji bilgilerini asla unutmayacağını belirterek, "Bugün daha önce görmediğimiz şeyler gördük. Dünya gözümüze yakınlaştı. Yakın zamanda öğrendiğimiz bu teknolojik bilgileri gerçekleştirmeyi temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sudanlı Kemal Muhammed ise yeni bir tecrübe yaşadıklarını vurgulayarak, hayatlarında bilim ve teknolojiden yararlanmak istediklerini dile getirdi.

Ugandalı Muhammed Osman da "Televizyon ekranlarında gördüklerimizi test etme imkanımız oldu. Özellikle sanal gerçeklik gözlüğü beni çok etkiledi. Uzayı, gezegenleri ve güneşi yakından gördüm. Sanki içlerinden geçiyor gibiydim." diye konuştu.

Fakültedeki arkadaşlarına yaşadığı tecrübeyi anlatacağını belirten Eritreli Selahaddin Ahmed ise "Hocanın anlattığı bilgileri ilk kez duydum. Yaptığımız deneylerde ise büyük heyecan yaşadım. Hologram gösterimini anlatan deney çok etkileyiciydi. Mühendislik fakültesinde okuyan biri olarak, bu tecrübeyle arkadaşlarımın bir adım önüne geçtiğimi düşünüyorum.” dedi.



