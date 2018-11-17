KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'yi terör ülkesi gibi ilan edip turistlerin bile önünü kesmeye çalıştılar. Son dönemde de piyasadaki paralarla oynayarak Türk parasını itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Hükümet olarak bu işin üstesinden de geldik." dedi.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İldem Emniyet Hizmet Binası'nın açılış törenine katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 40 yıldır farklı terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirtti.

Özhaseki, dünyada başka hiçbir devletin bu terör örgütleriyle başa çıkamayacağını vurgulayarak, "Dünyanın hiçbir ülkesinin başında bu kadar bela yoktur. Bir tarafta 40 yıldır mücadele ettiğimiz PKK belası var, bir tarafta din adına ortaya çıkan ancak çirkin yüzlerini 15 Temmuz gecesi gösteren hain bir örgüt olan FETÖ var. Bir taraftan da DEAŞ diye bir örgütle uğraşıyoruz. Başka taraftan da DHKP-C örgütü var. Bu terör örgütlerinin tamamı dışarıdan besleniyor. Bu örgütlere paralar veriliyor, lojistik destek veriliyor, istihbarat veriliyor, akıl veriliyor. Bu belalar herhangi bir ülkenin başına gelmiş olsaydı, emin olun ayakta kalamazlardı. Biz çok şükür bu belaların altından kalkıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin terör örgütlerine ve onların destekçilerine karşı mücadelesinin sonuna kadar devam edeceğini anlatan Özhaseki, şunları söyledi:

"Son iki yıldır da bu örgütlerle bizi dize getiremeyenler ekonomik olarak bizi dize getirmenin yolunu arıyorlar. Envaiçeşit baskılar yaptılar. 'Türkiye'de yatırım yapmayacaksınız' dediler. Kendi şirketlerine Türkiye'den çekilme emri verdiler. Kredi kullanmamızı engellemeye çalıştılar. Türkiye'yi terör ülkesi gibi ilan edip turistlerin bile önünü kesmeye çalıştılar. Son dönemde de piyasadaki paralarla oynayarak Türk parasını itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Hükümet olarak bu işin üstesinden de geldik."

Konuşmaların ardından hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Özhaseki'nin yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

- Özhaseki, cami açılışına katıldı

Talas ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Nuh Efendi Camisi'nin açılış törenine de katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada da Kayseri'nin hayırseverlik konusunda iyi bir seviyede bulunduğunu vurguladı.

Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu dünyaya gelen herkes bir gün gidiyor, duran yok. Bir varmış bir yokmuş misali. Gidenleri en fazla oğlu veya kızı hatırlar. Bir eser bırakanı çok daha fazla kişi hatırlar. Güzel işler yapanlar gittikten sonra da hayırla anılırlar. Yüzlerce yıl anılan insanlar güzel ve faydalı işlerden dolayı anılıyorlar. Hayırseverlikte de Kayseri'nin eşi benzeri yok. Sadece bugün değil, Kayseri yüzyıllardır bu sıfatı taşımaya devam ediyor. Evet aslında adı anıldığı zaman ticaret şehri gibi gözüküyor, sanayi şehri deniliyor ama hayırseverlikte üstümüze kimseyi tanımayız. Kayseri olarak 81 ile örnek teşkil ediyoruz. Bu şehirde 4 üniversite ve bu üniversitelere ait 100'ün üzerinde bina var. Bu binaların neredeyse tamamını hayırseverlerimiz yaptırdı. Yani biz bir taraftan kazanıyor diğer taraftan da toplumla bu kazancı paylaşıyoruz."

Konuşmanın ardından cami dualarla ibadete açıldı.