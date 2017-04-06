İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümü, bütün polislerimizin polis haftasını en içten dileklerimle kutluyorum ve bu güzel teşkilata, bütün polis camiasına, milletimizin hizmetinde geçecek olan daha nice yılları Allah’tan diliyorum." dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zeytinburnu Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde (PEKOM) şehit yakınları ve gaziler için verilen yemeğe, İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu katıldı.

Bakan Soylu, yemekte yaptığı konuşmada, polislik mesleğinin özveri gerektirdiğini, çok para kazanmak ve kadro alıp yükselmek için girilen bir meslek olmadığını söyledi.

Polisliğin, mazlumun yanında olmak, imdat isteyenin yardımına koşmak ve yaratılmışların en şereflisi olan insanı korumak için yapıldığını aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümü, bütün polislerimizin polis haftasını en içten dileklerimle kutluyorum ve bu güzel teşkilata, bütün polis camiasına, milletimizin hizmetinde geçecek olan daha nice yılları Allah’tan diliyorum. Benim şehit ve gazi aileleriyle gerçekleştirdiğim buluşmalarda her zaman söylediğim bir söz vardır. Biz burada aslında göründüğümüzden çok daha kalabalığız. Çünkü o inci tanesi ayetteki hüküm açıktır. ‘Onlara ölüler demeyiniz, onlar diridirler.’ der. Dolayısıyla onlar bugün muhakkak ki bizlerle beraberdir, bizi görüyorlar, bizi dinliyorlar. Onları ne kadar sevdiğimizi, ne kadar özlediğimizi elbette ki hissediyorlar ve bizleri manevi varlıklarıyla izliyorlar, hatta bizi manevi varlıklarıyla koruyorlar, tıpkı hayatlarında yaptıkları gibi. Bizim, yine manevi varlıklarıyla ve Allah’ın izniyle yanımızdalar."

Emniyet Genel Müdürü Altınok ise Türkiye Cumhuriyeti’nin dimdik ayakta durabilmesi ve geleceğimizin daha aydınlık olması için çalıştıklarını vurgulayarak, Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını ve bu coğrafyadaki sınırların değiştirilmesi için çok büyük çaba harcandığını söyledi.

Bu süreçte Türkiye’nin direncinin en üst seviyede olabilmesi için kahraman polis teşkilatı mensuplarının 172 yıldır büyük bir azimle mücadele verdiğini ifade eden Altınok, "Bu memleket için çok büyük fedakarlıklar yapmış şehitlerimizin aileleri ile memleketimizin bekası, birliği, dirliği, milletimizin geleceği için yaralanarak gazilik unvanı almış değerli silah arkadaşlarımla birlikte olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Mustafa Çalışkan da polislerin mesleğe talip oldukları andan itibaren ağır bir sorumluluk taşıdıklarının farkında olduğunu belirtti. Polislerin halkın canını, malını, ırzını koruyacağına dair yemin ettiğini aktaran Çalışkan, "İşte bu öyle önemli bir motivasyondur ki, gece-gündüz, yağmur-çamur, bayram-tatil demeden işinin başındadır polis. Bugün burada, mesleğe başlarken ettikleri yeminin hakkını veren, milletin huzuru için şehit olan aziz şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle bir araya geldik. Davetimize teşrif edip bizleri onurlandırdıkları için şehit ve gazi ailelerine teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında 85 yaşın üzerindeki emekli polislere plaket verildi. Etkinlik, Türk Sanat Müziği grubunun seslendirdiği şarkılarla devam etti.

Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bazı etkinlikler düzenlendi.

Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende şehitlik anıtına çelenk sunuldu. İstiklal Marşı ve dua okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi Müberra Çalışkan şehit polislerin mezarlarına karanfil bıraktı. Daha sonra Eyüp Sultan Camisi'nde mevlit okundu ve adak kesildi.