Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılı

İSTANBUL (AA) - Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, yeni kurulan Polis Mehteran Takımı gösteri yaptı.

Sultanahmet Meydanı'nda Polis Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başlayan törende, İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü hizmetine verilmek üzere 80 yeni motosiklet polis ekiplerine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, kent genelinde 90 olan motosikletli ekip sayısını 170’e çıkardıklarını belirterek, emniyet teşkilatı personelinin zorbaların, teröristlerin korkulu rüyası olacağını anlattı.

Çalışkan, şöyle konuştu:

"Vatandaşın her an yanında olabilmek için bu sayıyı daha da artıracağız, 400’ü bulmasını umuyorum. Yunusların bir diğer özelliği görev odaklı, çok ciddi olmaları. Yeni mezun olmuşlar ya da 3 yıllık memurlardan oluşmakta, çakı gibi polisler. Onlar, üniformanın devleti temsil ettiğinin farkındalar ama millete hizmet eden bir devleti temsil ettiklerinin de farkındalar. Zorbaların, teröristlerin korkulu rüyası olacaklar. Yunuslar 24 saat görev yapacaklar, Çatalca’dan Pendik’e kadar her yerde Yunusları göreceksiniz. Hayırlı olur inşallah, kazasız belasız bir dönem olur. Allah bileklerine kuvvet yüreklerine sevgi versin."

Yeni kurulan Polis Mehteran Takımı konusunda da Çalışkan, "Polis Bandosu'ndan oluşturulan mehteran takımı için polis arkadaşların bir talebi vardı ben de olumlu karşıladım. Onay verdim, güzel oldu, mehter bizim tarihimizin bir parçası. Önemli günlerde mehter takımı inşallah yer alacak bundan sonra." dedi.