Türk polisinden sığınmacı Afgan aileye şefkat eli

ERZURUM (AA) - Erzurum'da görevli bazı polisler, tesadüfen karşılaştıkları ve evinde soba, yiyecek ile eşya olmayan 2 çocuklu sığınmacı bir ailenin tüm ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşıladı.

İl Emniyet Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Hasani Basri Mahallesi'nde görevleri gereği rutin olarak yaptıkları kontroller esnasında Afganistan uyruklu bir aile ile karşılaştı.

Kocası ülkesinde terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen ve can güvenliği olmadığı için Erzurum'a gelerek yaşam mücadelesi veren Afgan bir anne ile 2 çocuğunun yaşadığı eve giden polisler, sığınmacı ailenin evinde eşya, yiyecek, ısınmak için soba ve yakacak gibi en temel yaşam malzemelerinin bulunmadığını fark etti.

Polisler, eşyasız boş bir evde çocuklarıyla zor koşullar altında yaşayarak aşevinden aldıkları yiyeceklerle yaşamını sürdüren anne ve çocuklarının durumuna duyarsız kalmadı.

Aileye sahip çıkan polisler, kendi imkanlarıyla sığınmacı ailenin tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

Durumdan haberdar olan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu da İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile polis memurlarını makamında kabul etti. Azizoğlu, duyarlı ve örnek davranışlarından dolayı "Başarı Belgesi" ile ödüllendirdiği polislere, teşekkür etti.