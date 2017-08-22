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Türk sanatçıdan Londra'da "Kainatın Zerreleri" sergisi

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da minyatürün modern sanatla harmanlandığı eserlerin yer aldığı "Kainatın Zerreleri" sergisi açıldı.Londra'nın batısındaki Posk Galeri'de düzenlenen serginin açılışına, sanatseverler...

Türk sanatçıdan Londra'da

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da minyatürün modern sanatla harmanlandığı eserlerin yer aldığı "Kainatın Zerreleri" sergisi açıldı.

Londra'nın batısındaki Posk Galeri'de düzenlenen serginin açılışına, sanatseverler ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk sanatçı Beyza Akıncı Kaplan'ın eserlerinden oluşan kişisel sergide, modern sanatla harmanlanarak yeni bir boyut kazandırılan minyatürler ilgi çekiyor.

İnsanın kainattaki zerresel küçüklüğü ile bu zerreselliğin içindeki devasalıktan esinlenerek oluşturulan eserlerle her inanç, bakış açısı ve temel yargının, insanlığın ayrı gibi gözüken hayat duruşlarının aslında aynı olduklarının fark edilmesi amaçlanıyor.

Türk kültürünün kökenlerinin modern sanatseverle buluşturulması, Doğu ile Batı arasında köprü kurulması da sanatçının hedefleri arasında yer alıyor.

Resim, çini, minyatür ve tezhip gibi çeşitli branşlarda çalışmaları ve çeşitli ödülleri bulunan Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanına da sahip.

Kaplan'ın sergisi, 25 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

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IngiltereLondraSergiTürk Sanatçı
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