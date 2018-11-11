"Türk sanayicileri Kazakistan enerji sektöründe yer almalı"

ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EcoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Türk müteşebbis ve sanayicilerinin Kazakistan enerji sektöründe yer almaları gerektiğini belirterek, "Türkiye'de faaliyet yürüten ve global sahada varlığını ispat etmiş olan büyük holdinglerin ve firmaların orta vadede Kazakistan'da enerji sektöründe yatırım yapmaları her iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha üst seviyeye çıkmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki stratejik iş birliği anlaşmalarının 2012'de "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" ile taçlandırıldığını dile getiren Eren, "İlişkilerin bugünlere gelmesinde özellikle siyasi, ekonomik ve sosyal alanda yapılan çalışmalar uluslararası alanda takdire şayan. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler 2 milyar dolar seviyesinde. Umudumuz bunun orta vadede 5-10 milyar dolar seviyesine çıkarılması." ifadesini kullandı.

Kazakistan'dan Türkiye'ye 2017'de 500 binin üzerinde turist geldiğini belirten Eren, hedeflerinin bu rakamı 600-700 bin seviyesine çıkarmak olduğunu söyledi.

Eren, Türk iş adamlarının Kazakistan'da 15 bin kişiye iş imkanı sağladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte Türk müteşebbisleri ve sanayicileri Kazakistan enerji sektöründe yer almalı. Türkiye'de faaliyet yürüten ve global sahada varlığını ispat etmiş olan büyük holdinglerin ve firmaların orta vadede Kazakistan'da enerji sektöründe yatırımlar yapmaları her iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha üst seviyeye çıkarılmasına katkı sağlayacaktır."

- "Globalleşen dünyada aktör olabilmenin yolu enerjiden geçiyor"

Eren, Kazakistan'da 18 milyon insanın yaşadığını ancak ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği üyeliği dolayısıyla 250 milyon kişilik bir pazar olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirirsek Türkiye'de üretilen bir ürünü 250 milyonluk pazara açabilme durumu söz konusu olur. Şu anda Orta Asya'nın parlayan yıldızlarından Özbekistan ile Türkiye'nin ekonomik ve siyasi ilişkileri artarak devam ediyor. Bu durum Kazakistan ile münasebetlerimize de tesir edecektir. Şu anda 160-170 milyar dolar civarında olan ihracat potansiyelimizi 500 milyar dolar hedefimize doğru yönlendirmemizin bir yolu da başta Kazakistan olmak üzere Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan pazarında mevcudiyetimizi daha güçlü bir zeminde devam ettirmemizdir. Enerji sektöründe var olmak zorundayız. Globalleşen dünyada aktör olabilmenin yolu enerji sektöründen geçiyor."

Kazakistan'ın Rusya ve Çin gibi önemli iki ülke ile sınırı bulunduğuna işaret eden Eren, Kazakistan'ın Çin ile ticaret hacminin yaklaşık 25 milyar dolar olduğunu belirtti.

Eren, Türkiye'nin bu 25 milyar dolarlık hacimden pay elde edebileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz Avrasya'da Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak varız. Bundan sonraki süreçte de yine var olacağız. Bu bölgede kesinlikle hem Kazakistan hem Türkiye hem Azerbaycan hem de Özbekistan mutlaka ama mutlaka küresel aktör olacaklardır. Bunu çok net olarak ifade edebiliriz. 21'inci yüzyılın vazgeçilmez ana unsurlarından biri enerjidir ve enerjinin de merkezi ve geçiş güzergahı Avrasya'dır. Onun için bu coğrafyada olmanın sıkıntılarını elbette yaşayacağız ama nimetlerinden de gelecek nesillerimiz mutlaka istifade edecektir."