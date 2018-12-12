ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Meslek liselerinde Milli Savunma Bakanlığı'mız ile bir çalışma içerisindeyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakan Yardımcılığı olarak meslek lisesi mezunlarının askerliklerinin 2 yıl kadar ötelenmesi gibi seçenekler şu anda konuşuluyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından ilk kez düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde, Milli Sanayi Hamlesi Nitelikli İnsan Kaynağı başlıklı sunum gerçekleştirildi.

Panel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu'nun konuşmasıyla başladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ün yönettiği panelde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, gelecek dönem Türkiye'nin demir yolu ve raylı sistemler alanındaki ihtiyaçlarının artacağına işaret ederek, bu ihtiyacının en yüksek yerlilik oranıyla karşılanması için çeşitli adımlar attıklarını ve desteklerde bulunduklarını söyledi.

Yerli takım tezgahı üretimini güçlendirmek için yaptıklarını çalışmaları anlatan Büyükdede, gelecek dönemde yerli makine kullanımını KOSGEB üzerinden daha güçlü destekleyeceklerini ifade etti.

İnsan kaynağı ihtiyacının teknolojik dönüşüme bağlı olarak değiştiğine değinen Büyükdede, "Sanayi 4.0'ın ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeye odaklanmalıyız. Eğitim altyapımızda bu yeni dünyaya uygun yapılanmaya geçmemiz gerekiyor." dedi.

Meslek lisesi mezunlarının askerlik görevine ilişkin bir çalışma içinde olduklarını dile getiren Büyükdede, şunları kaydetti:

"Meslek liselerinde Milli Savunma Bakanlığı'mız ile bir çalışma içerisindeyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakan Yardımcılığı olarak meslek lisesi mezunlarının askerliklerinin 2 yıl kadar ötelenmesi gibi seçenekler şu anda konuşuluyor. Askerliğin ötelenmesi ve bu sürecin sonunda da daha kısa süreli askerlik yapılması konusunda teklifler verdik. Hatta bizim götürdüğümüz teklif daha başkaydı. Daha önce 3 yıl süreyle işletmelerin içerisinde sigortalı olarak çalışsınlar sonra kısa dönemli askerlik yapsınlar diye bir teklifte bulunmuştuk. Milli Savunma Bakanlığında bunun incelendiğini görüyoruz, yeni bir değerlendirmeye tabi tutulacağını zannediyorum."

- "Yerli ve milli silah kullanmak gurur"

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci de konuşmasında yerli ve milli silah kullanmanın kendileri için önemli bir gurur olduğunu söyledi.

Türkgenci, Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan uzun vadeli planlamayla birçok silah sisteminin geliştirilip kullanılabildiğini ifade etti.

Sıcak bölgelerde zaman zaman savunma sanayi bileşenleriyle yan yana çalıştıklarını dile getiren Türkgenci, "Biz de silahlı kuvvetler olarak siz olmadan yapamayız. Bizim kahramanımız da sizlersiniz. Dağda gezen, gözü düşmanda, kulağı komutanında milletinin emrini bekleyen Mehmetçik sizlerin desteğini bekliyor." dedi.

Panelde ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, TEPAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Tepe, eski Unilever Üst Yöneticisi (CEO), Yönetim Danışmanı İzzet Karaca düşüncelerini paylaştı.



