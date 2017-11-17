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Türk sinemacılar Azerbaycanlı öğrencilerle buluştu

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Filmleri Haftası etkinliklerine katılan Türk sinemacılar, Azerbaycanlı öğrencilerle bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Yerli Düşünce Derneğinin...

Türk sinemacılar Azerbaycanlı öğrencilerle buluştu

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Filmleri Haftası etkinliklerine katılan Türk sinemacılar, Azerbaycanlı öğrencilerle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Yerli Düşünce Derneğinin düzenlediği hafta için kente gelen yönetmenler Bilal Babaoğlu, Sinan Sertel, Caner Erzincan ve Öner Kılıç, yapımcılar Ahmet Edebali ve Turgay Şahin ile oyuncular Gaye Turgut, Meltem Miraloğlu ve Mehmet Usta, Azerbaycan Medeniyet ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.

Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü Kılıç, organizasyonla kardeş ülkeleri birbiri ile daha da yakınlaştırmak istediklerini, Türk dilini konuşan diğer ülkelerde de benzer etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Yapımcı Edebali, güzel film yapmak için iyi senaryo ve oyuncu ekibinin yanı sıra iyi bir yapımcıya da ihtiyaç olduğunu belirterek, "Azerbaycan'da da iyi yapımcıların yetiştirilmesi lazım. Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak film yapması şart." dedi.

Yapımcı Şahin de sadece sinemaya dayalı iş yapmaya kalkarak ayakta durmanın çok zor olduğunu ifade ederek, gençlere ilk önce kimseden destek beklemeden, kendi olanaklarıyla filmler yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Yönetmen Babaoğlu da sinemanın uygulama sanatı olduğunu, yapa yapa öğrenildiğine dikkati çekerek, sektörün gelişmesi için kamunun da destek vermesinin şart olduğunu vurguladı.

Yönetmen Erzincan da öğrencilere "Sinemada cesur olmak lazım. Cesur olmadan film yapamazsınız. Evrensel hikayeler peşinde koşmak lazım. Böylece dünya piyasasına çıkma şansı artar." tavsiyesinde bulundu.

Oyuncu Usta da "Sinema, aşk işidir. Sinema, yaşama farklı bakanların mesleği. Cesur olun ve sinema yapın. Pes etmeyin asla." şeklinde konuştu.

Gaye Turgut da sinema ve dizi sektöründe oyuncu seçiminde bazı durumlarda güzelliğin ön plana çekildiğine işaret ederek, "Siz, gerçekten oyuncu olarak bir yerlere gelecekseniz ömür boyu var olacaksınız fakat güzellik geçicidir. Sanatınızla bir yere varırsanız hiçbir zaman unutulmazsınız." ifadelerini kullandı.

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