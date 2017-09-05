Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ante cacic TBMM ekonomi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi

Türk sinemasının "Cuma"sı hayatını kaybetti

- Gürcan Yurt'un yönetmenliğini üstlendiği "Robinson Crusoe ve Cuma" filminde "Cuma" karakterini canlandıran Malavili oyuncu John Nyambi, vefat etti

Türk sinemasının

İSTANBUL (AA) - Gürcan Yurt'un yönetmenliğini üstlendiği "Robinson Crusoe ve Cuma" filminde "Cuma" karakterini canlandıran John Nyambi yaşamını yitirdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Eylül 2015'te vizyona giren filmde rol alan Nyambi, böbrek yetmezliği nedeniyle 24 yaşında ülkesi Malavi'de hayata veda etti.

Türkiye'yi ve Türk halkını çok sevdiğini sık sık dile getiren Nyambi'nin böbrek yetmezliği teşhisinin ardından tedavi için Türkiye'ye gelmek üzereyken yaşamını yitirdiği belirtildi.

Eğitim için 2010'da Malavi'den Türkiye'ye gelen Nyambi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde öğrenim görmüştü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CumaJohn NyambiMalaviOyuncuRobinson
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5