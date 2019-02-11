Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya mersin Ceyhan
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Ant Yapı'ya taze kan
Ant Yapı'ya taze kan
17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Buluşuyor
7 Kıtadan Kadınlar 7 Mart’ta
Cepte sert fren yaptık
Cepte sert fren

Türk şirketi Filistin’de kanalizasyon arıtma tesisi kuracak

RAMALLAH (AA) – Alken İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bir kanalizasyon arıtma tesisi kurmak ve işletmek için Filistin Su İdaresiyle anlaşma imzaladı.İşgal altındaki Batı Şeria’nın...

Türk şirketi Filistin’de kanalizasyon arıtma tesisi kuracak
banner17

RAMALLAH (AA) – Alken İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bir kanalizasyon arıtma tesisi kurmak ve işletmek için Filistin Su İdaresiyle anlaşma imzaladı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki Filistin Su İdaresi’nde düzenlenen toplantıya Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu yetkilileri, Fransız Kalkınma Ajansı temsilcileri, Avrupa Birliği temsilcileri ve Dünya Bankası temsilcileri ile Filistinli yetkililer ve Alken Şirketi temsilcileri katıldı.

Filistin Enerji İdaresi Başkanı Mazın Guneym, toplantında yaptığı açıklamada, Alken Şirketi tarafından kurulacak olan kanalizasyon arıtma tesisinin Fransız Kalkınma Ajansı, AB ve Dünya Bankası’nın desteğiyle 36 milyon dolara mal olacağını söyledi.

Guneym, arıtma tesisinin günlük 23 bin metreküp üretim kapasiteli atık su sorununa köklü bir çözüm getirmesi beklendiğini belirtti.

Alken Şirketi İcra Kurulu Üyesi Ayhan Kemaloğlu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün imzalanan anlaşmayla Filistin’in en büyük su arıtma projesini inşa edeceklerini belirterek, projeyi 30 ayda hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

Kemaloğlu, atık suların arıtımında en gelişmiş teknolojiyi kullanacaklarına dikkati çekerek, 7 yılı aşkın bir süreyle Filistin’e hizmet sağlayacaklarını aktardı.

Öte yandan El Halil Belediye Başkanı Yusuf El-Caberi ise bu arıtma tesisi ile Batı Şeria’nın güneyinde yaşayan yaklaşık 800 bin Filistinlinin hizmetten yararlanacağını vurguladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FilistinIsrailIşgal Altındaki Batı Şeria
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5