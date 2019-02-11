Türk şirketi Filistin’de kanalizasyon arıtma tesisi kuracak

RAMALLAH (AA) – Alken İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bir kanalizasyon arıtma tesisi kurmak ve işletmek için Filistin Su İdaresiyle anlaşma imzaladı.



İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki Filistin Su İdaresi’nde düzenlenen toplantıya Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu yetkilileri, Fransız Kalkınma Ajansı temsilcileri, Avrupa Birliği temsilcileri ve Dünya Bankası temsilcileri ile Filistinli yetkililer ve Alken Şirketi temsilcileri katıldı.



Filistin Enerji İdaresi Başkanı Mazın Guneym, toplantında yaptığı açıklamada, Alken Şirketi tarafından kurulacak olan kanalizasyon arıtma tesisinin Fransız Kalkınma Ajansı, AB ve Dünya Bankası’nın desteğiyle 36 milyon dolara mal olacağını söyledi.



Guneym, arıtma tesisinin günlük 23 bin metreküp üretim kapasiteli atık su sorununa köklü bir çözüm getirmesi beklendiğini belirtti.



Alken Şirketi İcra Kurulu Üyesi Ayhan Kemaloğlu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün imzalanan anlaşmayla Filistin’in en büyük su arıtma projesini inşa edeceklerini belirterek, projeyi 30 ayda hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.



Kemaloğlu, atık suların arıtımında en gelişmiş teknolojiyi kullanacaklarına dikkati çekerek, 7 yılı aşkın bir süreyle Filistin’e hizmet sağlayacaklarını aktardı.



Öte yandan El Halil Belediye Başkanı Yusuf El-Caberi ise bu arıtma tesisi ile Batı Şeria’nın güneyinde yaşayan yaklaşık 800 bin Filistinlinin hizmetten yararlanacağını vurguladı.