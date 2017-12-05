Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Vergi uzmanı Ahmet Karabıyık Ali eser ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz

Türk sporcuların iltica ettiği iddiasına yalanlama

Macaristan'a 11 Türk vatandaşının iltica ettiği şeklindeki haberler yalanlandı.

Türk sporcuların iltica ettiği iddiasına yalanlama

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Göçmenlik ve Mülteci Ofisi, 11 Türk vatandaşının Macaristan'a iltica ettiği şeklindeki haberleri yalanladı.

Basında yer alan, 5-10 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen "Halk Oyunları Yaza Veda" etkinliğine davet edilen 16 kişiden 11'inin geri dönmeyerek Macaristan'da iltica başvurusunda bulunduğu şeklindeki iddialar Macaristan Göçmenlik ve Mülteci Ofisi tarafından yalanlandı.

Macaristan Göçmenlik ve Mülteci Ofisi tarafından AA'ya yapılan yazılı açıklamada, ''Grubun üyeleri Macaristan'da iltica başvurusunda bulunmadı.'' ifadelerine yer verdi.

Türk basınında, kasım ayı başında Macaristan'daki festivale Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği aracılığıyla giden 16 kişiden 11'inin geri dönmediği şeklinde iddialar yer almış, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu, Macaristan'a giden sporcuların iltica ettiği iddialarıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söylemişti.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IlticaMacaristanTürk VatandaşlarıYalanlama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5