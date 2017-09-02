Türk STK ve vakıflardan Nijeryalılara kurban yardımı

ABUJA (AA) - Nijerya'da ihtiyaç sahiplerinin yüzü, Türk sivil toplum kuruluşları (STK) ve vakıfların kurban bağışlarıyla güldü.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının Nijerya'daki partner kuruluşu Dar'ul Erkam Foundation, Semerkand Vakfı, Hasene Derneği, Adam-Der Derneği ve Abuja-İstanbul Dostluk Derneği, Türkiye'deki hayırseverlerin kurban bağışlarını Nijerya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Abuja Din Hizmetleri Ataşesi Ali Kaşıkırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin Nijerya'nın başkenti Abuja'da 256 kurban kestiğini, bin 750 hisse sahibine ait kurban etlerinin başkent Abuja ve çevresindeki yaklaşık 30 yerleşim bölgesinde dağıtıldığını belirtti.

Kaşıkırık, "Semerkand Vakfı 50 büyükbaş kurbanlığı Abuja ve çevresindeki bin 125 aileye, Hüdayi Vakfı hayırseverlerin bağışladığı 60 büyükbaş kurbanı bin 125 aileye, Hasene Derneği Kaduna, Kano ve Kwarada'da olmak üzere 600 büyükbaşı 15 bin aileye, Adam-Der Derneği ve Abuja-İstanbul Dostluk Derneği de 150 büyükbaş kurbanlığı çok sayıda aileye dağıttı." diye konuştu.

Bu yardımlarla Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine Türk milletinin selamlarını da ilettiklerini aktaran Kaşıkırık, hayırseverlere teşekkür etti.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının Nijerya'daki partner kuruluşu Dar'ul Erkam Foundation'ın Nijerya Temsilcisi Yunus Emre Akyol da vakıf olarak 60 büyükbaşı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getirdi.