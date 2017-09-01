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Türk STK'lar, Güney Afrika'da kurban kesti

- İHH Başkan Yardımcısı Kavaktan: - "İHH olarak 106 ülkede yaklaşık 50 bin hisse kurbanı kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz" - Beşir Derneği Gönüllüsü Topçu: - "Bu yıl 35 ülkede kurban kesim ve dağıtımı çalışması yapıyoruz" - Hasene Yardım Vakfı Gönüllüsü Demirkol: - "160 bini aşkın kurban hissesinin dağıtımını 100 ülke ve bölgede gerçekleştiriyoruz"

Türk STK'lar, Güney Afrika'da kurban kesti

JOHANNESBURG (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Murat Kavaktan, İHH olarak 106 ülkede yaklaşık 50 bin hisse kurbanı kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi.

İHH, Beşir Derneği ve Hasene Yardım Vakfı temsilcileri ile gönüllüleri, Johannesburg, Portelizabeth, Soweto ve Pretorya'da kestikleri kurbanları yardıma muhtaç Afrikalılara dağıttı.

Yardımlar hakkında AA muhabirine açıklama yapan Kavaktan, bu yıl, Güney Afrika'nın Johannesburg, Portelizabeth, Pretorya şehirlerinde 30 büyükbaş ve 120 küçükbaş kurban kesimi yaptıklarını belirtti.

Kurban etlerinin fakir bölgelerde dağıtımının yapılacağını dile getiren Kavaktan, "İHH olarak 106 ülkede yaklaşık 50 bin hisse kurbanı kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Bu ülkelerde yaptığımız cami, medrese, su kuyusu, yetimhane gibi projelerin ilk adımı kurban organizasyonlarıdır. Afrika başta olmak üzere birçok Müslüman toplulukla Kurban Bayramı vesilesiyle buluşuyor, dertlerini dinleyip sevinçlerine ortak oluyoruz." diye konuştu.

- "Afrika’da yaptığımız bu çalışmalar yeterli değil"

Beşir Derneği Gönüllüsü Suat Topçu da derneklerinin yurt dışındaki partner kuruluşu olan Ukba Derneği ile kurban kesim ve dağıtım organizasyonu yaptıklarını kaydederek, "20 büyükbaş kurbanı Güney Afrika’da, 5 büyükbaş kurbanı da Mozambik’te keseceğiz ve kendi ellerimizle ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Bu yıl 35 ülkede kurban kesim ve dağıtımı çalışması yapıyoruz. Türkiye olarak Afrika’da yaptığımız bu çalışmalar yeterli değil ve daha fazla insani yardım çalışmaları yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Hasene Yardım Vakfı Gönüllüsü Abdullah Demirkol da Portelizabeth ve Johannesburg şehirlerinde toplam 30 büyükbaş kurban kestiklerini söyledi.

Vakfın dünyanın birçok bölgesinde faaliyetinin olduğunu dile getiren Demirkol, "160 bini aşkın kurban hissesinin 100 ülke ve bölgede dağıtımını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.


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Beşir DerneğiGüney AfrikaHasene Sosyal Yardım VakfıİHHKurban Bayramı
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