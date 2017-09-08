Türk STK’larının yurtdışındaki kurban faaliyetleri

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 33 ülke ve 94 bölgede gerçekleştirdiği kurban organizasyonu ile 30 bine yakın kurban hissesini 1,5 milyon kişiye ulaştırdı.

İDDEF’ten yapılan yazılı açıklamada 2010 yılında başlayan Yurtdışı Kurban Organizasyonu çerçevesinde bu yıl 33 ülke ve 94 bölgede kurban kesimi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kurban kesimlerinin ardından bağışçılarına kurbanlarının kesildiğine dair bilgilendirme mesajı da gönderen İDDEF, bağışçılarına kurbanlarının hangi ülkede kesildiğini www.iddef.org web sitesi üzerinden de sorgulama imkanı sunuyor.

Açıklamada "Ümmetten aldığı güç ile birlikte çalışmalarına hız kesmeden devam eden İDDEF’in, Ramazan ve Kurban organizasyonlarının yanında, yurtdışında medrese ve külliye inşası, talebe ve hoca sponsorlukları gibi eğitim desteği ile birlikte su kuyusu ve tarım projeleriyle de insani yardım faaliyetlerinde de bulunuyor" denildi.

