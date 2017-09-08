Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik

Türk STK’larının yurtdışındaki kurban faaliyetleri

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 33 ülke ve 94 bölgede gerçekleştirdiği kurban organizasyonu ile 30 bine yakın kurban hissesini 1,5 milyon kişiye ulaştırdı. İDDEF’ten yapılan yazılı açıklamada 2010 yılında...

Türk STK’larının yurtdışındaki kurban faaliyetleri

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 33 ülke ve 94 bölgede gerçekleştirdiği kurban organizasyonu ile 30 bine yakın kurban hissesini 1,5 milyon kişiye ulaştırdı.

İDDEF’ten yapılan yazılı açıklamada 2010 yılında başlayan Yurtdışı Kurban Organizasyonu çerçevesinde bu yıl 33 ülke ve 94 bölgede kurban kesimi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kurban kesimlerinin ardından bağışçılarına kurbanlarının kesildiğine dair bilgilendirme mesajı da gönderen İDDEF, bağışçılarına kurbanlarının hangi ülkede kesildiğini www.iddef.org web sitesi üzerinden de sorgulama imkanı sunuyor.

Açıklamada "Ümmetten aldığı güç ile birlikte çalışmalarına hız kesmeden devam eden İDDEF’in, Ramazan ve Kurban organizasyonlarının yanında, yurtdışında medrese ve külliye inşası, talebe ve hoca sponsorlukları gibi eğitim desteği ile birlikte su kuyusu ve tarım projeleriyle de insani yardım faaliyetlerinde de bulunuyor" denildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5