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Türk su ürünleri ve hayvansal mamulleri Ortadoğu sofralarını süsleyecek

İhracatta 2023 hedeflerine en yakın sektör konumunda olan Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, Ortadoğu pazarını radarına aldı. Ortadoğu sofralarını Türk su ürünleri ve hayvansal mamulleri süsleyecek.

Türk su ürünleri ve hayvansal mamulleri Ortadoğu sofralarını süsleyecek
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Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe faaliyet gösteren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Sial Middle East 2018 Fuarı’na katılarak Türk su ürünleri ve hayvansal mamullerini sergiledi.
 
Sial Middle East 2018 Fuarı’na 50 farklı ülkeden, binden fazla firmanın katılım sağladığı bilgisini veren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri GiritHongkong ve Singapur gibi bölgesinde ticaret, finans ve turizm merkezi olma hedefi olan B.A.E.’nin hedef pazarları arasında olduğunu kaydetti.
 
B.A.E.’ne ihracatta süt ürünleri zirvede
 
Türkiye’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 2018 yılının 10 aylık döneminde yüzde 14,3’lük artışla 44 milyon 812 bin dolardan, 51 milyon 229 bin dolara çıktığına işaret eden Girit, “B.A.E.’ne ihracatta süt ürünleri sektörümüz 21,8 milyon dolarlık ihracatla lider konumda. B.A.E., 13,8 milyon dolarlık et ve sakatat alırken, Türk su ürünleri sektörümüz 12,6 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı. Yürüteceğimiz tanıtım çalışmaları ile orta vadede Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatımız yıllık 100 milyon dolar barajını kolaylıkla aşabilecek potansiyele sahip” şeklinde konuştu.
 
Sial Middle East 2018 Fuarı’nda Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’ni Yönetim Kurulu üyeleri Melih İşliel ve M. Cem Sağır temsil ederken, Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Can Dizdar, Dubai Ticaret Ataşesi Hasan Önal fuarın ziyaretçileri arasında yer aldı.
 
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