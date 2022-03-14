TÜRK TARIMININ UYUYAN DEVİ ZEYTİN

Gıda sektörüne yön veren kuruluşları bünyesinde toplayan İstanbul Ticaret Borsasının aylık olarak düzenlediği “Borsa Meydanı’nda Sektörler Konuşuyor” toplantıları devam ediyor. Her ay belirli bir alt sektörün paydaşlarının bir araya geldiği toplantılarda sorunlar ve çözüm önerileri geniş yelpazede ele alınıyor. Ocak ayında hububat ve bakliyat sektörü ile başlayan online toplantılar serisi Şubat’ta süt ve süt ürünleri sektörü ile devam etmişti.

Çok ses getiren toplantılar serisinin bu ayki başlığı ise son dönemde gündemden düşmeyen zeytin olacak. “Türk tarımının uyuyan devi: Zeytin” başlığı ile yapılacak etkinlikte konunun paydaşları bir araya gelerek sektörü değerlendirecek. İzleyenlerin de soru ve yorumları ile katılımına açık olan toplantının sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacak.

17 Mart 2022 saat 14:30’da İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral’ın açılış konuşması ile başlayacak etkinliğin moderatörlüğünü gazeteci Ahmet Coşkunaydın yapacak. Online panelin konuşmacıları ve ele alacakları konular şöyle:

DR.ÜNAL KAYA - İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü - Türkiye'de zeytin ağacı varlığı araştırması GÜNGÖR ŞARMAN - TARİŞ GENEL MÜDÜRÜ - Zeytinyağı ve zeytinyağı sektörünün sorunları İSMAİL ACAR - MARMARA BİRLİK GENEL MÜDÜRÜ - Üreticiden tüketiciye zeytinde kooperatif deneyimi SELİM KANTARCI - Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Y.K. Üyesi - Zeytinyağında taklit ve tağşiş nasıl önlenir DAVUT ER - Ege Zeytin ve Zeytinyağ İhracatçıları Bir. Baş. - Zeytinyağı ihracatının sorunları BİRSEN CAN PEHLİVAN - Uluslar arası Zeytinyağ Jürisi - Butik zeytinyağ üretimi DR.FAHRİ YEMİŞÇİOĞLU - Ege Üniversitesi Bitkisel Yağ Teknolojisi UzM. - Üniversite sektör işbirliği ile zeytin araştırması CELAL TOPRAK - Güvenilir Ürün Platformu Başkanı - Güvenilir Ürün algısında medya ve iletişimin rolü OSMAN BERBEROĞLU - İSTİB Zeytin ve Zeytin Yağı Tic. Kom. Başkanı - Türkiye'de zeytin çeşitlliğinin avantaj ve dezavantajları AHMET BÜLENT KASAP - İSTİB MECLİS BAŞKANI - Bir gıda sanayicisinin zeytin sektöründeki deneyimleri

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