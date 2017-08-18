Türk Telekom 5G teknolojilerine hazır olduğunu gösterdi

İSTANBUL (AA) - Türk, Telekom Nokia ile birlikte dünyada ilk kez eş zamanlı olarak hem mobil 5G şebekesinde kullanıcı deneyimi hem de sabit şebekede yeni nesil Pasif Optik Ağ (PON) hız demoları gerçekleştirdi. Türk Telekom, fiber kablonun olduğu yerlerde PON ile veri taşıma kapasitesini 21 kata kadar çıkartabileceğini test etti.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirketin Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen 5G ve yeni nesil PON demolarıyla bir fiber kılından PON ile veri taşıma hızı saniyede tek yönlü 2,5 Gigabit’ten 52 Gigabit’e, çift yönlü olarak ise 3,75 Gigabit’ten (toplam UL/DL) 101 Gbps’e çıkartıldı. Bu sayede Türk Telekom fiber kablonun olduğu yerlerde PON ile veri taşıma kapasitesini 21 kata kadar çıkartabileceğini göstermiş oldu. Daha yüksek hız ve kapasite sağlayan bu teknoloji ile değişen kullanıcı ihtiyaçları esnek bir şekilde karşılanabilecek. Bu teknolojiden faydalanacak özel sektör ve kamu kuruluşları da hizmetlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde verebilecek.





- Yeni teknoloji bu yıl ticari olarak Türk Telekom şebekesinde kullanılacak







Türk Telekom, şebekesinde ticari olarak bu yıl kullanılması planlanan Nokia’nın yeni 5G-uyumlu AirScale baz istasyonu ile gerçekleştirilen ikinci 5G mobil demosunda ise yüksek transmisyon altyapısı ile donatılmış 5G teknolojisinin uygulama alanlarıyla ilgili çalışmaların deneyimlenmesini sağladı. Demoda ayrıca daha yüksek internet hızına ulaşmayı sağlayan milimetre dalga (mmWave) teknolojisi de test edildi.



Yüksek veri hızının 5G kullanıcı deneyimlerine nasıl yansıdığının gösterildiği mobil 5G demosunda yüksek transmisyon altyapısı ile donatılmış 5G teknolojisinin önde gelen uygulama alanlarından olan Nokia’nın OZO adlı artırılmış gerçeklik kamerası kullanıldı. OZO’nun 360 derece profesyonel olarak kaydettiği video görüntüleri yine artırılmış gerçeklik gözlükleriyle seyredildi. 5G’nin endüstriyel ortamlarda sunduğu düşük gecikme özelliğinin de deneyimlendiği demoda 3 endüstriyel robot eş zamanlı ve birbirleri ile uyumlu olarak 1 milisaniye gecikme süresiyle çalıştırıldı. Bu sonuç, sanayi üretiminden gerçekleştirilecek ameliyatlara yeni bir ufkun kapılarını da araladı.





- "Kamu güvenliğinden akıllı şehirlere kadar önemli kolaylıklar sağlayacak"





Nokia ile gerçekleştirilen yeni nesil PON demosunun, ilkleri barındırmasının yanı sıra bağlantı teknolojilerinin ne denli büyük bir gelişim potansiyeli olduğunu göstermesi açısından da önemli olduğunu belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, "Türk Telekom olarak yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalarımız ışığında 5G teknolojilerine bugünden hazır olduğumuzu gururla söyleyebilirim. Nokia ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 5G ve PON demolarımızda da kullandığımız teknolojilerin yakın gelecekte; kamu güvenliği, akıllı şehirler, akıllı araçlar, akıllı ulaşım, e-sağlık ve Endüstri 4.0 uygulamaları başta olmak üzere, iş ve özel hayatın her alanında önemli kolaylıklar sağlayacağını ortaya koymuş olduk." değerlendirmesini yaptı.





Türk Telekom olarak 5G alanında gerçekleştirdikleri çalışmalarıyla Avrupa Birliği’nin 5G’de yol haritasını belirleyen uluslararası konsorsiyumlarda Türkiye’yi temsil ettikleri noktasına da dikkati çeken Doğan, "Türk Telekom olarak amacımız 5G’nin ticari olarak ülkemizde kullanılmasıyla birlikte müşterilerimize her zaman olduğu gibi en iyi hizmeti vermeye devam etmek. Bu amaç için de çalışmalarımıza hem yurtiçinde hem de yurt dışında aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Türk Telekom ağının kabiliyetlerini ve hızını artırmak için çalışıyoruz."





Nokia’nın Türk Telekom’dan Sorumlu Kıdemli Satış Direktörü Özlem Öztürk Sağlıkova ise 5G'nin gelişmesi ve akıllı cihazların ve bant genişliğine ihtiyaç duyan uygulamaların artan kullanımı sayesinde ultra hızlı ağlara duyulan talebin de giderek arttığını belirterek, "Uzun soluklu iş birliğimizle Türk Telekom’un sahip olduğu ağın yeteneklerini ve hızını daha da artırmak için çalıştık. Gerçekleştirdiğimiz bu başarılı demoyla bir kez daha Nokia'nın yeni nesil fiber teknolojisinin, 5G ve akıllı cihazlar için gerekli olan geleceğin bant genişliği ve kapasiteyi nasıl sağlayacaklarını bir kez daha göstermiş oldu." bilgilerini verdi.









- Yeni nesil PON teknolojisiyle tüm cihazlardan 16K kalitesinde TV izlenebilecek





Açıklamada verilen bilgilere göre, yeni Nesil PON teknolojisiyle artırılmış gerçeklik, bulut uygulamaları, uzaktan cihaz yönetimi, sürücüsüz otomobil, afet senaryoları, kamu güvenliği ve akıllı şehirler gibi uygulamalar için gereken altyapının en ileri teknolojilerle hazırlanması da amaçlanıyor.



Hem son bireysel kullanıcıların hem de kurumların faydalanabileceği yeni nesil PON teknolojisi, kurumlar tarafından yüksek hızlı internet servisi sağlama, IPTV, noktadan noktaya servis, destek taşıyıcı ağ ile mobilde daha çok kullanıcıya hizmet vermek için kullanılabilecek. Yeni teknolojiyle gelecekte sunulabilecek 10 Gbps hıza sahip fiber hizmeti ile ultra HD çözünürlükte filmler gibi büyük dosyalar eş zamanlı olarak çok hızlı indirebilecek, yüksek hızlı internet ile tüm cihazlardan 16K kalitesiyle TV izleme deneyimi sağlanabilecek.

Akıllı ev uygulamaları, bulut hizmetleri ve çevrimiçi oyun gibi yoğun bant genişliği ihtiyacı duyan servisler yaygınlaşacak. Bireysel kullanıcılar ise bu teknoloji sayesinde sosyal medya, 16K-3D video, Smart Home ve IoT, çevrimiçi oyun, VR, e-eğitim ve e-sağlık gibi uygulamalardan daha hızlı yararlanabilecek.

