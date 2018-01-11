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Türk Telekom baskını davasında sanıklara ceza yağdı

FETÖ'nün darbe girişiminde Ulus'taki Türk Telekom binasının işgal edilmesine ilişkin davada 13 sanık, "ağırlaştırılmış müebbet", 15 sanık ise "müebbet hapis" cezasına çarptırıldı.

Türk Telekom baskını davasında sanıklara ceza yağdı

ANKARA(AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasının işgal edilmesine ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 13 sanığı "ağırlaştırılmış müebbet", 15 sanığı ise "müebbet hapis" cezasına çarptırdı.

Sanıklara ayrıca, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan toplamda bin 519 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Zikrullah Özbağ, sanık ve avukatlarının, Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarını yaptıklarını belirterek, karar öncesi sanıkların son sözünü sordu.

Duruşmaya verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Yahşi Ekici, Samet Tanrıverdi̇, Rıfat Çalık, Meli̇h İsa Aktaş, Ömer Karayoluk, Şahi̇n Çağlıyan, Mehmet Aslan, Hakan Özer, Semi̇h Kuvvet, Aykan Kılıçarslan, Hasbi̇ Eray Karaaslan, Süleyman Ari̇f Varol ve Uğur Yılmaz'ın, "Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı "ağırlaştırılmış müebbet hapisle" cezalandırılmasına hükmetti.

Sanıklar Abbas Güngören, Adil Cumhur İpekçi, Bilal Ergen, Erdoğan Gezer, Fatih Karaaslan, Fikret Erdoğan, Güngör Gürcan, İbrahi̇m Çok, İsa Akgül, Mehmet Ali̇ Bulazar, Mert Erdi̇ Kurtoğlu, Mustafa Kılıç, Sadık Emre Oral, Selami̇ Yıldırım ve Zi̇nnur Çeti̇n'e de aynı suçtan önce "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası veren mahkeme, sanıklar hakkında takdir hakkı kullanarak cezalarını "müebbet hapse" çevirdi.

Ayrıca bütün sanıkları, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan toplamda bin 519 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, olay tarihinde vatani görevini yapan sanık er O.T'nin beraatine karar verdi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, davanın firari sanığı eski yarbay Ömer Ergenekon'un dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.

Muhabir: Tanju Özkaya

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